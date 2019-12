עם מי הסתבכה גרטה טונברג בדרכה הביתה לשבדיה?

גרטה טונברג, הנערה השבדית שסייעה לשנות את דעת הקהל העולמית במאבק נגד ההתחממות הגלובלית, שבה לביתה בשבדיה, אחרי מסע של חודשים הלוך וחזור על פני האוקיינוס האטלנטי, מצפון אמריקה לדרומה בכלי רכב חשמליים וידידותיים לסביבה, כשהיא מקדמת כל העת את הצורך להפחית את פליטות גזי החממה. היא זכתה לתשואות היכן שהופיעה, נבחרה לדמות השנה של מגזין "טיים", אבל דווקא במקטע האחרון של מסעה - כשעברה בגרמניה - זכתה לנזיפה מלא אחרת מאשר הרכבת הגרמנית - "דויטשה באהן".

ראשיתה של הפרשה בציוץ שפירסמה טונברג בסוף השבוע, בעודה על רכבת גרמנית מהירה. היא תועדה מתסכלת מבעד לחלון כשהיא יושבת על הרצפה במעבר בין הקרונות, ליד ערימת מזוודות ענקית. "אני נוסעת ברכבות הצפופות דרך גרמניה", כתבה טונברג מעל התמונה, "ואני סוף סוף בדרך הביתה!".

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o