משבר גיל ה-50? הענקיות הסיניות השתלטו על בורסת הונג קונג ודחקו הצידה את השמות המקומיים

לטוב ולרע, גורלו של שוק המניות של הונג קונג נקשר קשר הדוק בגורלה של סין. ההיסטוריה הפתלתלה של הנג סנג, מדד הבנצ'מרק של הונג קונג שחגג בנובמבר האחרון 50 שנה להשקתו הרשמית, שזורה בנסיקות ובנפילות מפוארות. אירועים פוליטיים מכוננים, משברים כלכליים מבית ומחוץ, תהליכי גלובליזציה ותחרות מול ערים מובילות בסין עמדו ברקע היפוכי מגמות בבורסה. במרוצת הזמן, שינה הנג סנג את זהותו: ממדד הונג קונגי כמעט "טהור", הוא הפך לשיקוף די מדויק של כלכלת סין.

ב-1997, שנת הפיכתה של הונג קונג ממושבה בריטית לחלק מסין - שנה שחפפה למשבר פיננסי באסיה, נאמד משקל החברות הסיניות במדד בכ-5% בלבד. הכללתן של מניות H-share, חברות שהתאגדו בסין ונרשמו למסחר בהונג קונג, איפשרה להגדיל את מספר המניות במדד מ-33 ל-50 והרכבו השתנה. אמנם HSBC, ענקית ההחזקות הבריטית, שמרה על מעמדה כשחקנית מרכזית בבורסת הונג קונג, אך הדומיננטיות שלה אותגרה. "מפלצות" סיניות כמו טנסנט הולדינגס אילצו אותה לפנות מקום בראש הטבלה.

בד בבד עם פריחתה הכלכלית של סין והתחזקות מעמדה בזירה העולמית, השתלטו הענקיות הסיניות על בורסת הונג קונג ודחקו הצידה את השמות המקומיים. אפשר לסכם שפחות ממחצית מהחברות ההונג קונגיות שהרכיבו את הנג סנג לפני 20 שנה הצליחו להישאר איתנו עד היום. מנגד, משקל הסיניות עלה בהדרגה מ-5% לכ-52% מתוך סך המניות בהנג סנג.

התפלגות סקטוריאלית במדד הנג סנג

מי תופס את מקומה של HSBC?

להלן כמה מהשינויים הסקטוריאליים שעבר המדד בעקבות הצטרפותן של חברות סיניות:

פיננסים - ב-10 השנים האחרונות התווספו ל-Hang Seng Bank ,HSBC Holdings ו-Bank of East Asia הענקים מסין: Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank ו-Bank of China. משקל ענף הבנקים הסיניים עלה ל-24% והמשקל הכולל של ענף הפיננסים מהווה כמחצית מהמדד. עורך המדד מתכנן לבחון מחדש את מידת הריכוזיות הענפית של הנג סנג, שכן משקל הפיננסים במדדי אירופה, יפן וארה"ב נע סביב 20%.

נדל"ן - משקל ענף זה הצטמצם מאז 1997, על אף פריחתו בהונג קונג. ב-1997 הוא נאמד בכ-27% והיום עומד על כ-12% בלבד. משקל הנדל"ן הסיני בהנג סנג הינו זניח.

תעשייה - משקל התעשייה התכווץ מאז 1997 מ-12% לכ-5%. חברת CITC, קונגלומרט שעוסק בתחום התעשייה, האנרגיה, החומרים, ההנדסה והפיננסים, הוא החברה היחידה ששרדה מאז 1997.

שירותי תקשורת וטכנולוגיה - טנסנט הולדינגס, המשתייכת לענף שירותי התקשורת, מככבת עם משקל של כ-10%. יצרנית המחשבים לנובו יצאה מהמדד ב-2018 עקב הקשיים העסקיים שבהם נתקלה טרם הפרישה מהמדד. China Mobile היא חברת טלקום הגדולה ביותר.

קורות חייו הסוערים של הנג סנג לא הפריעו לו לטפס במשך כחמישים שנה במעל 16 אלף אחוזים מיום היווסדו, מה שהיה מקנה לו מדליית זהב בתחרות הביצועים הדימיונית של מדדי המניות, לו הייתה מתקיימת אחת כזו. השנה חוסנו של הנג סנג שוב עומד למבחן - מאז יוני 2019, גל של מחאות פרו-דמוקרטיות ואנטי ממשלתיות שוטף את הונג קונג ומשבש את חייה. העסקים, בעיקר בתחום הקמעונאות והתיירות, סופגים פגיעה קשה. שתי סוכנויות דירוג האשראי החליטו להוריד את דירוג האשראי של הונג קונג. הצרכנים מעדיפים להישאר בבית, מחשש להיקלע למהומות אלימות. הכלכלנים מזהירים מפני התדרדרות ואף משווים את חומרת הפגיעה האפשרית בפעילות למשברים פיננסיים של 1997 או 2008 או להתפרצות מחלת ה-SARS. הונג קונג נכנסה למיתון טכני, כלומר שני רבעונים של צמיחה שלילית, והיא כנראה תסיים את השנה בהתכווצות של 1.2%. אם לשפוט לפי תחזיות הבנקים הגדולים ולפי ההערכות של קרן המטבע הבינלאומית, גם 2020 לא צפויה להיות טובה בהרבה.

10 המניות הגדולות במדד הנג סנג

לא רק מחאות פוליטיות משפיעות על בריאות הכלכלה של הונג קונג. מלחמת הסחר בין סין לארה"ב שיבשה את ההתנהלות התקינה של שרשרת האספקה הגלובלית ותרמה אף היא את חלקה למצב הכלכלי העגום של בירת הסחר והפיננסים של אסיה. הונג קונג משמשת כתחנת ביניים בסחר בין שתי המעצמות וכן, סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של הונג קונג.

האם 2020 תתגלה כנקודת מפנה למדד ההונג קונגי שמסתמן כאחד החלשים השנה? חלק מהמשקיעים סבורים כי התמחור הנוכחי של הנג סנג עשוי לשקף פסימיות יתר. המדד נסחר היום בחצי ממכפיל הרווח של S&P 500 ושל MSCI World (מדד שווקים מפותחים).

סימנים מעודדים מהבנק המרכזי ובלומברג

"השוורים" שואבים את האופטימיות מכמה גורמים עיקריים:

- התקדמות במשא ומתן בין ארה"ב לסין עשויה לפזר את עננת אי הוודאות בזירת הסחר, מה שבוודאי ייטיב על כלכלת הונג קונג.

- פיתרון בזירה הפוליטית המקומית עשוי להזניק יזמיות נדל"ן כמו Sun Hung Kai ו-Wharf Real Estate Investment.

- הממשלה התגייסה לסייע לכלכלה - הורידה את שיעורי המס והזרימה כספים לביטוח לאומי. בנוסף, היא הגמישה תנאים לקבלת המשכנתה עבור רוכשי דירות בפעם הראשונה.

- הבנק המרכזי של הונג קונג נצמד לפד האמריקאי והפחית את שיעור הריבית (הונג קונג מצמידה את שער החליפין שלה לדולר אמריקאי).

- סקר בלומברג מדבר על גידול של 7% ברווח למניה של הנג סנג ב-12 החודשים הקרובים.

תשואת הדיבידנד הממוצעת עומדת על 3.7%.

- עליבאבא: ענקית הסחר המקוון הסינית שבה בסוף נובמבר "הביתה", לדברי ההנהלה. עליבאבא גייסה בהנפקה משנית בהונג קונג מעל 11 מיליארד דולר, זאת אחרי שהונג קונג הפסידה אותה לניו יורק לפני כחמש שנים, שם היא קיבלה סכום עתק של 25 מיליארד דולר. זוהי ההנפקה הגדולה ביותר של הונג קונג ב-9 השנים האחרונות. הנהלת החברה ורבים מהמשקיעים רואים במהלך הזה הבעת אמון בהונג קונג, בתשתיות הפיננסיות והמשפטיות שלה, וכן מזהים מניע נוסף - להקטין את התלות בבורסות אמריקאיות נוכח האיומים של הנשיא דונלד טראמפ למחיקתה מהמסחר בארה"ב. כניסת עליבאבא להנג סנג, אם וכאשר תקרה, צפויה לרענן אותו, תוך כדי ירידת משקלן של AIA ו-HSBC.

"הדובים", מנגד, חוששים כי העובדה שהמדד "זול" אינה ערובה לכך שהוא לא יכול להיות זול אף יותר. בנוסף, יש לזכור כי בקרן המטבע סבורים שיש מקום לתמריצים פיסקאליים נוספים החיוניים לעידוד הצמיחה. בקרן מציינים גם כי על קובעי המדיניות לטפל במקביל בבועת הנדל"ן שסובל ממחסור בהיצע וכן, לנקוט ברפורמות שיצמצמו את אי השיוויון בחברה.

הכותבת היא מנהלת מחלקת מחקר מדדים בקסם מדדים, מקבוצת אקסלנס. לחברות מקבוצות קסם ואקסלנס ולמחזיקיהן יש עניין במידע המוצג בסקירה זו. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. אין לראות באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק. מובהר בזאת כי מדד Hang Seng הינו קניינו הרוחני של Hang Seng Indexes לרבות סימני המסחר הרשומים.