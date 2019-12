נלחמת בעישון בגיל צעיר: גיל המינימום לרכישת טבק בארה"ב עלה ל-21

צעד חשוב של הבית הלבן במאבק בהתמכרות לעישון בגיל צעיר בארה"ב. החל מהיום (ו') הגיל המותר למכירת סיגריות לצעירים עולה בארצות הברית מ-18 ל-21. כך פורסם היום באתר של כך מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA), לאחר שבשבוע שעבר חתם טראמפ על חוק בעניין.

"ב-20 בדצמבר 2019 חתם הנשיא דונלד טראמפ על חקיקה לתיקון חוק המזון, התרופות והקוסמטיקה הפדראליות, והעלאת גיל המכירה הפדראלי המינימלי של מוצרי טבק מגיל 18 ל-21", נכתב באתר האינטרנט של ה-FDA. "עכשיו זה לא חוקי למכור כל מוצר טבק - כולל סיגריות, סיגרים וסיגריות אלקטרוניות - לכל מי מתחת לגיל 21. FDA תספק פרטים נוספים בנושא זה ככל שיהיו זמינים".

I will be signing our 738 Billion Dollar Defense Spending Bill today. It will include 12 weeks Paid Parental Leave, gives our troops a raise, importantly creates the SPACE FORCE, SOUTHERN BORDER WALL FUNDING, repeals "Cadillac Tax" on Health Plans, raises smoking age to 21! BIG!