"הניו יורק טיימס" תומך באליזבת וורן ואיימי קלובשר לנשיאות ארה"ב

מערכת "הניו יורק טיימס" הודיעה אתמול על תמיכה בשתי מועמדות המפלגה הדמוקרטית בבחירות לנשיאות השנה: הסנטוריות אליזבת וורן ואיימי קלובשר. מדובר בדחיפה משמעותית לשתי הנשים היחידות שנשארו במרוץ על תפקיד המועמד לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. בחודש הבא תתקיים אסיפת הבחירה הראשונה באיווה, שבה ייבחר הנציג הדמוקרטי מטעם המדינה הראשונה (איווה) לנשיאות.

"וורן וקלובשר הן שתי המועמדות הדמוקרטיות שהכי מתאימות כדי להוביל את העימות הזה", נכתב במאמר מערכת של העיתון. "מי ייתן והטובה ביותר תנצח".

הטיימס כתב שהבחירה בוורן ממסצ'וסטס וקלובשר ממינסוטה על פני מועמדים אחרים במרוץ הדמוקרטי נבעה מכך ש"ברגע הרה גורל זה, גם המודל הרדיקלי וגם המודל הריאליסטי זקוקים לשיקול רציני מחדש. מסיבה זו, אנחנו חורגים מהמוסכמה ומעניקים את תמיכתנו לא למועמדת אחת, אלא לשתיים".

במאמר מערכת נאמר ש"הסנטורית וורן היא מספרת סיפורים מוכשרת ואדריכלית מבריקה של רגולציה". לגבי קלובשר, נכתב במאמר הדעה כי "לסנטורית קלובשר יש רזומה ארוך בסנט, ומוניטין שהופך אותה לסוגרת עסקאות מעולה. היא הראתה שהיא יכולה לאחד את המפלגה, ואולי גם את האומה".

עורכי העיתון נפגשו בדצמבר עם תשעה מהמועמדים המובילים למינוי הדמוקרטי. שלושה מועמדים אחרים, טלסי גבארד, מייקל בלומברג וג'וליאן קסטרו, הוזמנו לפגישות, אך לא הגיבו. הסנטורית קמאלה האריס מקליפורניה פרשה מהמרוץ לפני הפגישה במערכת העיתון. הסנטורית קורי בוקר נפגשה עם עורכי העיתון, אך פרשה לאחר מכן.

בתגובה לתמיכת "הניו יורק טיימס" צייצה קלובשר אמש בטוויטר: "כבוד גדול!".

וורן הגיבה בציוץ ארוך יותר: "אני מניחה שאיימי קלובשר ואני לא הפסדנו שום בחירות ולא הפסדנו שום תמיכה של הניו יורק טיימס". היא התייחסה להתבטאות שלה בעימות הטלוויזיה בשבוע שעבר, שבה היא ציינה ש"כל המועמדים הגברים הפסידו ביחד עשר מערכות בחירות, ואילו שתי הנשים מעולם לא הפסידו מערכת בחירות".

So, I guess @AmyKlobuchar and I are now both undefeated in elections and undefeated in New York Times endorsements! https://t.co/8848fMGc16