דיווח: הטלפון של מנכ"ל אמזון ג'ף בזוס נפרץ על ידי יורש העצר הסעודי

מכשיר הטלפון הנייד של מנכ"ל אמזון, המיליארדר ג'ף בזוס, נפרץ בשנת 2018 לאחר שקיבל הודעת ווטסאפ חשודה שנשלחה ככל הנראה מחשבונו האישי של יורש העצר הסעודי, כך אמרו מקורבים ל-Guardian.

ההודעה שהתקבלה מהטלפון של מוחמד בן סלמאן כללה ככל הנראה קובץ זדוני שחדר לטלפון של האדם העשיר בעולם, כך עולה מתוצאות הניתוח הדיגיטלי. הניתוח חשף כי "סביר מאוד" שהחדירה לטלפון הופעלה על ידי קובץ ווידאו נגוע שנשלח מחשבונו של היורש הסעודי לבזוס.

השניים העבירו ביניהם חילופי דברים ידידותיים כאשר ב-1 במאי אותה שנה נשלחה ההודעה עם הווירוס. כמויות גדולות של נתונים הועברו מהטלפון של בזוס תוך שעות, מסר מקורב הבקיא בפרטי המקרה. בגרדיאן לא פורט מה נלקח מהטלפון או כיצד השתמשו בו.

כמויות גדולות של מידע נגנבו מהטלפון של בזוס בתוך מספר שעות, כך לפי מקורב לדבר. בשלב זה לא ברור באיזה מידע מדובר או בשימוש שלו.

התגלית שהמלך העתידי של ערב הסעודית אולי היה מעורב באופן אישי בפריצה הזאת תשלח גלים בוול סטריט ועמק הסיליקון. וכמובן, היא עלולה לפגוע במאמצים להביא עוד משקיעים מהמערב אל ערב הסעודית.

המידע החדש יעורר שאלות, ככל הנראה, בנוגע לנסיבות בהן פורסמו פרטים אישיים על חייו של בזוס - כולל הודעות טקסט - בצהובון אמריקאי כתשעה חודשים לאחר מכן.

משגרירות ערב הסעודית נמסר: "הטענות הללו הן אבסורד. אנחנו קוראים לחקירה על הטענות הללו".

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.