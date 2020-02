מסע ירי בשידור חי בפייסבוק: חייל בתאילנד רצח 20 בני אדם והתבצר בקניון

חייל מצבא תאילנד הרג היום (שבת) לפחות 20 בני אדם כשפתח באש בעיר נאקון ראטצ'אסימה, הידועה גם בשם קוראט, שמצפון-מזרח לבירה בנגקוק - כך דיווחו כלי תקשורת במדינה. בין ההרוגים קצין צבא, חיילים ואזרחים. החשוד טרם נעצר והוא מתבצר במרכז קניות בעיר. 21 איש נוספים נפצעו במתקפה.

DEVELOPING: At least 10 people are dead in Thailand, allegedly at the hands of a Thai soldier, according to police and local media outlets. https://t.co/AdRDrXsGGe