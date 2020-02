איך הגיע הסוס המיניאטורי פרד למחלקה הראשונה במטוס?

אורח מעניין במיוחד סיקרן את הנוסעים בטיסת אמריקן איירליינס בשבוע שעבר: סוס מיני בשם פרד שעלה עם נוסעת בשם רוניקה פרוזה ממישגן, כשהוא מסווג כ"בעל חיים תומך רגשית". הסוס טס ממישיגן לאונטריו קליפורניה עם עצירה בדרך בנמל התעופה בדאלאס.

רשויות התחבורה בארה"ב פחות התחברו לרעיון, והטיסה הראשונה של הסוס החמוד עשויה להיות גם הטיסה האחרונה שלו. בעל חיים תומך מורשה לעלות עם הנוסעים לתא הנוסעים, והוא אינו נדרש לטוס בבטן המטוס או להיות בתוך כלוב מיוחד. אלא שכעת הרשויות בארה"ב מבקשות להגביל את הזכות הזו לכלבים תומכים מגזעים מסוימים בלבד ולכלבים מאולפים בלבד.

On our last Flight headed home sweet home. Can't wait to see my Dylan. I may be smiling but I'm exhausted and crabby. We are so tired. #househorse #frecklebutt #evilearsjr #teenietinyhorseproblems #miniservicehorse #mommyshelper #horseonaplane #firstclassbaby pic.twitter.com/uGBzftrYtB