האיש שמאחורי "העתק-הדבק" מת בגיל 74

לארי טסלר, אחד מהסמלים הגדולים של מדעי המחשב, מת בגיל 74. טסלר החל לעבוד בעמק הסיליקון בתחילת שנות ה-60, בתקופה שבה מחשבים היו בלתי נגישים לרוב הציבור. ההמצאות שלו, שכללו את הפקודות "גזור", "העתק" ו"הדבק", עזרו להפוך את המחשב האישי לכלי נוח לשימוש.

זירוקס, החברה שבה עבד בעת שהמציא את הפקודות, צייצה לזכרו: "הממציא של גזור/העתק והדבק, מצא והחלף ועוד, היה לארי טסלר. יום העבודה שלך הוא פשוט יותר תודות לרעיונות המהפכניים שלו".

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon