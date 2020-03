למה שר הפנים הגרמני סירב ללחוץ את ידה של הקנצלרית מרקל

שר הפנים הגרמני הורסט זיהופר תועד היום בבוקר בישיבת ממשלה כשהוא מסרב ללחוץ את ידה של קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, ככל הנראה מחשש להעביר או להידבק בנגיף הקורונה המתפשט ברחבי העולם בשבועות האחרונים.

וידיאו המתעד את האירוע, שבו מרקל מושיטה את ידה לשר הבווארי אך הוא מסמן לה שהוא מעדיף להימנע מכך - הפך לוויראלי. מרקל נראית כשהיא מביעה הבנה לצעד, גם אם היא נראית מעט מופתעת. "זה הדבר הנכון לעשות", אמרה לאחר מכן.

No more handshakes, people. Not even if it’s Chancellor Merkel.pic.twitter.com/yP3zEwvMop