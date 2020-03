האם נורופן, אדוויל ואספירין מחמירים תסמיני קורונה: המדריך היומי לעולם במשבר

חזית המדע:

האם נורופן, אדוויל ואספירין מחמירים תסמיני קורונה?

WHO, ארגון הבריאות העולמי, הגיב למחקר שפורסם בכתב העת The Lancet, אשר לפיו שימוש בתרופות ממשפחת האיבופרופן עלולות להחמיר את מצבם של חולי קורונה (Covid-19). דובר WHO, כריסטיאן לינדמייר, אמר בתשובה לשאלת כתב במסיבת עיתונאים: "אנחנו בוחנים את העניין כדי להבין את המצב טוב יותר. בינתיים קחו פרצטמול, ואל תשתמשו באיבופרופן על דעת עצמכם, זה מאוד חשוב. אבל אם רופא נותן לכם הוראה לעשות זאת - זה כמובן נתון לשיקול דעתו". אתמול בערב (ד') כבר הבהיר הארגון שאין בכך המלצה רשמית שלא לצרוך איבופרופן ושלא התגבשו ראיות משמעותיות המעידות על השפעה שלילית.

כרגיל בימים האחרונים, דיווחים של רשויות רשמיות לפעמים דווקא מבלבלים את הציבור יותר. מן העובדה שדובר ה-WHO התייחס לעניין רק בתגובה לשאלת כתב ולא פורסמה תגובה רשמית עד אתמול בערב, וכן מכך שהוא בעיקר הפנה את החולים לרופאים שלהם לקבלת החלטה, נוצרת התחושה כי הארגון עדיין לא השתכנע שהראיות תומכות בקשר בין איבופרופן ובין הקורונה. עם זאת, בשל שחשש שאולי בכל זאת יש במחקר משהו, שולח הארגון את הציבור לבחור בתרופה שלגביה לא עלו שאלות, במידת האפשר, ואל הרופאים שיאזנו את הסיכונים והסיכויים בביצת האי וודאות, עבור כל חולה בנפרד.

תרופות ממשפחת האיבופרופן הן תרופות מורידות חום ונוקדות דלקת, למשל אספירין, נורופן, אדוויל, אדקס ואיבופן. הגיוני ליטול תרופה להורדת חום ומניעת דלקת עבור קורונה משום שאלה תסמיניה העיקריים, והתרופה אינה חייבת מרשם. משפחת תרופות זו היא בין הנפוצות לשימוש עצמי עבור מחלות חום בכל רחבי העולם. לכן אזהרה כזו יכולה להיות בעלת משמעות רבה בשינוי התנהגות הציבור.

חברת רקיט בנקיזר העולמית, יצרנית נורופן, אמרה כי על פי המידע שהגיע אליה, היא אינה מאמינה כרגע כי תרופה יכולה להחמיר את מצב המחלה, אך היא נמצאת בקשר עם ארגון הבריאות העולמי ועם רשות התרופות האירופית כדי לבחון את המשך הדרך. אין צורך לדאוג לחברה: היא מייצרת גם חלק מחומרי החיטוי המובילים באירופה, ומכירותיה נסקו בעקבות המגפה.

אז יש או אין מחקר בכתב עת מדעי מוביל שמראה שאיבופרופן מזיק לחולי קורונה? ובכן, מה שפורסם ב-Lancet אינו מאמר, אלא מכתב שעסק לא רק באיבופרופן, אלא במגוון מצבים שיכולים להעלות את הרמה בגוף של אנזים בשם ACE2, שהוא חלק ממנגנון הפעולה של הקורונה. אך כפי שכתבנו לאחרונה לגבי הקשר בין מחלת הקורונה לבין תפקוד הלב, המדענים עדיין חלוקים בדעתם אפילו לגבי אופן ההשפעה של האנזים במחלה. לכן אין זה בהכרח נכון שתרופה שמשנה את רמות האנזים בהכרח מחמירה את המחלה, ואין כרגע שום מידע ממשי שתומך בכך. זו רק תאוריה.

רופאים מצרפת מספרים כי התאוריה עלתה לאחר שנצפו כמה מקרים של צעירים שהגיבו באופן חריף מן הצפוי למחלה, ונראה כי המשותף להם היה שנטלו את התרופה, אולם מדובר במספר קטן מאוד של חולים ואין שום מידע על שיעורי השימוש בתרופה במי שמצבם לא החמיר. ד"ר סבסטיאן גליאן, שטיפל בחולי קורונה בבית החולים הנרי מונדור דה קרטיי בצרפת, טוען כי זה מספיק לו כדי לבקש מכל החולים לעבור לפרצטמול, אם אפשרי. הסיפור זכה להדים כשצויץ על ידי שר הבריאות הצרפתי אוליביה וורן, אשר הציע גם הוא לבחור בפרצטמול, אך הזהיר כי בכל מקרה יש להיוועץ ברופא ולקבל את דעתו. עיני הרופאים, ארגוני הבריאות והחולים נשואים כעת אל מוקדי ההתפרצות, כדי לקבל מהם עוד מידע אמיתי.

גלי וינרב

הטיפ הכלכלי:

איך מפחיתים תשלומים שוטפים כשהעסק מושבת

התקופה הקרובה מייצרת אתגרים רבים לבעלי העסקים בישראל, והיא באה לידי ביטוי בצורה האגרסיבית ביותר במישור של יחסי בעל העסק מול הגורמים העסקיים המקיפים אותו בימי שגרה. לעו"ד עמית גרוס, שותף מייסד בפירמת עורכי הדין דורון טיקוצקי, עמית גרוס ושות’, יש כמה טיפים לעסקים כיצד להתמודד עם הבעיות המתעוררות כיום בזירת השכרת הנכסים, מתוך ראייה צופה פני עתיד ובמחשבה אל ועל "היום שאחרי".

1. ניהול שיח נכון עם המשכיר

"גם המשכיר מצוי בחוסר ודאות והוא זקוק לשכר הדירה כדי לעמוד בתשלומי הלוואות. על השוכר לנסות ולהקדים פנייה מסודרת למשכיר ומוצע לכלול בפנייה חלופות מסוימות, כגון פריסת דמי השכירות לתשלומים עתידיים, הוספת בטוחות או ערבויות וכו’. פנייה זו עשויה למנוע נקיטת הליכים משפטיים כנגד השוכר ולייצר אמפתיה רבה יותר אצל המשכיר. מומלץ להימנע מעשיית דין עצמית של בעל העסק, שכן זו תעמוד לו לרועץ, ואף עשויה להוביל לניהול הליכים משפטיים כנגדו בגין הפרות ההסכם.

2. תשלומים להנהלת הקניון

"סוגיית המשך התשלומים להנהלת הקניון תלוי בהסכם השכירות ובסוג העסק המופעל. בימים האחרונים, קיימת מגמה של התחשבות בחלק מהמרכזים המסחריים והקניונים ומתן הקלות משמעותיות המתבטאות הן בביטול דמי השכירות לתקופה מסוימת והן בתשלום רק על בסיס פדיון קיים. יש לבחון כל מקרה לגופו כדי להחליט מה הדין הראוי".

3. תחולת הסכם הזכיינות

"מרבית הסכמי הזיכיון מחשבים את הסכומים המגיעים לרשת כאחוז מהפדיון, כך שבתקופה שבה אין פדיונות - גם אין תשלומים לחברה המזכה. לצד הסכמים אלה, ישנם גם הסכמי זיכיון הכוללים הוראות בדבר תשלום תמלוגים בסכום קבוע שאינו תלוי הכנסות. נראה כי בתקופה כה קשה נכון יהיה לנהל שיח ישיר ושקוף בין המזכה לבין הזכיין, במטרה להגיע לנוסחה שתהיה טובה לשני הצדדים. מערכת היחסים העסקית והמסחרית של זכיין ומזכה מתמשכת ומצריכה אמון הדדי ברמה גבוהה במיוחד. ככל שאחד מהצדדים יפעל באופן שמפר את ההסכם, וככל שהצד השני יעמוד על זכותו לקבלת כספים, בהתעלמות מוחלטת מהמצב החריג, הרי שצפויות השלכות שליליות להמשך ההתקשרות העסקית עם סיום המשבר".

4. דחיית תשלומי ארנונה ומים

"לאחר שמספר רשויות יזמו מהלך עצמאי של דחיית תשלומי מיסי ארנונה, מים וביוב, אישר שר הפנים לכלל הרשויות המקומיות לדחות את תשלומי הארנונה לבעלי עסקים עד 1 במאי. מדובר בהקלה חשובה ומשמעותית בתקופה שבה היקף ההכנסות במרבית העסקים נמצא בשפל או ללא הכנסה כלל. טרם נענתה בקשת שר הפנים ממשרד האוצר לבטל את תשלומי ריבית פיגורים כתוצאה מדחיית תשלומי ארנונה ואגרות שונות לבעלי העסקים. רשות המים פרסמה הנחיה המאפשרת קבלת הקלה בדרך של דחיית חשבון המים ופריסת התשלום לעד 12 תשלומים חודשיים, כל עוד הצרכן "הפסיק או צמצם את פעילותו בהיקף משמעותי".

אלה לוי-וינריב

מה קורה בעולם:

באסיה מודאגים מ"גל שני", בדנמרק מכריזים "נגמרה החגיגה"

באסיה מודאגים כעת מאפשרות של התפרצות מחודשת או "גל שני" של מגפת הקורונה. טייוואן, מדינת האי שנחשבה למודל התמודדות מוצלח עם ההתפרצות, הודיעה כי תאסור על כניסת זרים מיום חמישי, לאחר 23 מקרים שנרשמו ביממה האחרונה, שהקפיצו את מספר הנדבקים בה ל-100. הודו אסרה כבר בשבוע שעבר על כניסת זרים, אך עדיין מודאגת מהתפרצות משמעותית. "מספר מקרי הקורונה עולה ל-137", מדווח ה"אסאם דיילי" ממזרח המדינה. רק שלושה מקרי מוות נרשמו במדינה. בדרום קוריאה עלה מספר הנדבקים ב-93, בערך השיעור היומי בימים האחרונים במדינה, המקפידה על בידוד הדוק לחולים. גם בהונג-קונג ובסינגפור חוששים מייבוא מחודש של המחלה למדינות באמצעות נוסעים ששבים מאירופה.

עיתון ה"אסאם דיילי". "מספר מקרי הקורונה עולה ל-137" / צילום: צילום מסך, גלובס

הממשלה הבריטית תציג תוכנית תמריצים בשווי 350 מיליארד ליש"ט, הכוללת דחיית הלוואות ומשכנתאות לאזרחים, סיוע לעצמאים, דמי אבטלה מוגברים ומיידים ועוד, כדי להתמודד עם ההשלכות הכלכליות החמורות של משבר הקורונה. המדינה זנחה את מדיניות "חיסון העדר" ומתקדמת כעת ליישר קו עם אירופה, אף שטרם ביטלה את הלימודים או הטילה סגר באמצעות חוקים. האפידמיולוג שהיה הגורם לשינוי המדיניות, פרופ' ניל פרגוסון, הודיע כי ככל הנראה נדבק בקורונה והזהיר "יש הרבה Covid-19 בווסטמינסטר".

עיתון ה"סאן" הבריטי. תוכנית תמריצים בשווי 350 מיליארד ליש"ט. / צילום: צילום מסך, גלובס

משאיות מזון וסחורה אחרת חיכו כ-18 שעות בפקק שנמשך לאורך 60 ק"מ לפני הגבול עם גרמניה. המדינה שבה והציבה כוחות משטרת גבולות בגבול זה - וגם באחרים - כדי לפקח על החוקים החדשים שמונעים כניסת תושבים זרים למעט מי שיש להם סיבות הכרחיות לבקר במדינה. "אנחנו בתחילתה של מגפה שתמשך שבועות וחודשים", אמרו מומחים ממכון רוברט קוך בגרמניה. הממשלה מתכוננת לגל תחלואה ותקים בתי חולים מאולתרים, כמו גם מערכת לאיתור מיטות טיפול נמרץ ברחבי גרמניה. לפי הרשויות, מספר מיטות הטיפול הנמרץ הכולל הנשמה יוכפל. גם בדנמרק השכנה, שהקדימה עם צעדים חריפים לסגירת הגבול, כבר מתמודדות הרשויות עם גל תחלואה משמעותי. "עכשיו החגיגה נגמרת", היא הכותרת של הצהובון "אקסטרה בלאדט", עם תמונותיהן של המלכה מרגרטה וראשת הממשלה מטה פרדריקסן.

דנמרק. גל תחלואה משמעותי / צילום: צילום מסך, גלובס

אסף אוני