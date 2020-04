מרקל מציגה: ההסבר הברור על מקדמי הדבקה והסכנה לציבור

רגע אחד במסיבת העיתונאים אתמו (ד'), שבו הציגה הקנצלרית אנגלה מרקל את ההקלות המתוכננות בסגר על גרמניה בשבועות הקרובים, תפס במיוחד את תשומת-הלב הציבורית והתקשורתית במדינה. מרקל, ד"ר לכימיה קוואנטית ושרת איכות סביבה לשעבר, שבמשך ארבע שעות דיונים לפני כן התאמצה לתווך בין הדרישות השונות של ראשי הממשלות של מדינות המחוז, ניסתה להסביר לתקשורת עד כמה מצומצם מרווח ההחלטה של הממשלה במקרה של מגפת הקורונה.

היא עשתה זאת על ידי הסבר ברור בנוגע למקדם ההדבקה של הקורונה ("מספר ההתרבות הבסיסי", R0), שזכה היום לכותרות והופץ גם ברשתות החברתיות. החדשות הטובות, אמרה מרקל, היא שנכון לעכשיו המודל מראה כי מקדם ההדבקה ירד בגרמניה ל-1 בערך - "כל חולה מדביק אדם אחר בלבד", הסבירה הקנצלרית, שהבהירה - "כמובן שזה לא המצב לכל חולה, אלא מדובר בממוצע של מקרי ההדבקה".

