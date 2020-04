איך נראה עולם התעופה בעיני הדיילים והדיילות הפעילים גם בימים אלה

"מישהו רוצה לדעת איך זה להיות דייל אוויר בתקופה של וירוס הקורונה? זוכרים איך על ספינת הטיטאניק הלהקה המשיכה לנגן? אז זה אנחנו" כך ציוץ ויראלי שהועלה לטוויטר לאחרונה על ידי דייל אוויר באחת מחברות התעופה בארה"ב. ואכן עוד לפני שאנחנו מצליחים לדמיין איך ייראה עולם התעופה הפוסט קורוני - בלי מגע וקשר מינימלי עם צוותי האוויר, בלי ארוחות או מכירת מוצרים באוויר, עם בדיקות ובעיקר עם הרבה חשדנות - עדיין פועלים קווי תעופה בעולם, עם פחות נוסעים אמנם אבל עם דיילים ודיילות שאמורים לתת להם שירות כלשהו.

התעופה המסחרית צנחה ביותר מ-80% בחודש אפריל 2020 לעומת אפריל 2019. המקומות שבהם היא עדיין פועלת כוללים את השוק הפנים ארצי בצפון ארה"ב, את שוק התעופה הפנים ארצי בסיני לצד התעוררות, בעיקר בתעופה פנים ארצית בעוד מדינות דוגמת מדינות המפרץ. גם אצלנו ישראייר עדיין מפעילה טיסות בקו נתב"ג-רמון, טיסות שמחברות את אילת למרכז גם אם שיעור התפוסה בהן כולל נוסעים בודדים.

A day in the life during corona looks like this now... #united #coronavirus #flightattendant #aviation #n95 #CoronaWillEndSoon pic.twitter.com/0f64cuzoxg