מדוע ואיך תרם יאיר נתניהו 1,000 מסכות רפואיות לעיר באלבמה?

בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, שלח תרומה של 1,000 מסכות רפואיות מסוג N95 למכר שלו, ראש עיריית מוביל באלבמה, ארה"ב.

הדבר התפרסם בציוץ הכרת תודה של ראש העיר סנדי סטימפסון, אשר בטעות כינה את נתניהו האב "ראש הממשלה לשעבר". כאשר הציוץ נחשף ברשתות החברתיות על ידי פעילי מחאה נגד שחיתות (קבוצת Crime Minister) ועל ידי עיתונאי מעריב בן כספית, מחק סטימפסון את הציוץ אך הותיר בחשבון הטוויטר שלו מספר ציוצים אחרים בנוגע לתרומה, לרבות איזכור שמו של יאיר נתניהו כ-Yahir Netanyhau.

ראש העיר הודה לנתניהו הבן במספר ציוצים. "אנחנו העברנו 500 מסיכות מסוג N95 באופן מידי ל'טיפול-רפואי-קראון'. אנחנו יודעים שהציוד הכה נחוץ הזה, שנתרם לנו השבוע על ידי חברנו יאיר נתניהו מישראל, ישמש למטרות טובות"' הוא כתב ב-16 באפריל.

לפי צילומי התמונות שצירף ראש העיר מדובר בקופסאות גדולות יחסית, עם תווית ייצור סינית, ובתוך כל קופסה יש כ-50 מסכות, כך שמדובר במשלוח של כ-20 ארגזים/קופסאות מן הסוג הזה - היקף משלוח העשוי לעלות ליאיר נתניהו, המתגורר במעון הרשמי של ראש הממשלה, סכום משמעותי. כלומר, לא מדובר רק בעלות המסיכות עצמן, דבר יקר בימינו, אלא אף במשלוח שעשוי לעלות אלפי שקלים. מי שהעביר את המסיכות לשימוש העיר מוביל הוא ראש צוות ה-FBI באיזור, הסוכן המיוחד ג'ים ג'יואל.

Here we are with Jim Jewell, Special Agent in Charge for the Mobile office of the FBI, who delivered the masks to my office. We are blessed by friendship! pic.twitter.com/FGZKHqD43L