השליט חי: צפון קוריאה הפיצה תמונות וסרטונים של קים ג'ונג און

האם הסתיימה סאגת ההיעלמות של שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און? התקשורת הרשמית במדינה טוענת כי המנהיג השתתף ביום שישי באירוע לרגל ­1 במאי - הופעה פומבית ראשונה שלו זה שלושה שבועות.

בשבועות האחרונים, החלה חרושת שמועות לגבי מצבו הבריאותי של קים ג'ונג און בן ה־36, לאחר שנעדר מאירוע רשמי לציון יום הולדתו של סבו, קים איל סונג, מנהיגה הראשון של צפון קוריאה, ב־15 באפריל.

ההיעדרות מיום החג החשוב ביותר בלוח השנה של המדינה הקפיצה את הסיסמוגרפים של העיתונאים וארגוני הביון שעוקבים בדריכות אחר ההתרחשויות בתוך המדינה. כשבוע לאחר מכן, דווח ברשת CNN כי השליט הצפון קוריאני עבר ניתוח לב ומצבו אף הוגדר כ"קשה מאוד" על פי גורם בממשל האמריקאי. כמה ימים לאחר מכן סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי רופאים מומחים ובכירים סינים אחרים יצאו לצפון קוריאה כדי "לסייע בעניין קים ג'ונג און". בינתיים בתקשורת הממלכתית במדינה, שנשלטת באופן מלא על ידי השלטון, שמרו על שתיקה, אך לאחר מספר ימים דווח ששליט המדינה העביר ברכת עידוד לפועלים בצפון המדינה. אולם, משלא ניתנו כל סימוכין כגון תמונות או סרטוני וידיאו, גורמים במערב עדיין נותרו סקפטיים לגבי מצבו.

בדיווח החדש מהלילה של סוכנות הידיעות המרכזית בצפון קוריאה (KCNA), הופצו תמונות וסרטונים של קים ג'ונג און משתתף, לכאורה, באירוע של גזירת סרט במפעל הדשנים Sunchon. יחד עם קים הייתה גם אחותו, קים יו ג'ונג, וכן גורמים בכירים נוספים בממשל.

