יום יבוא ואגיד לילדה שלי שכאשר אני הייתי תיכוניסט, אנשים רציניים ומכובדים האמינו שבשביל לכבד את בית הספר, ילדות היו צריכות לסבול ולהזיע בתוך מכנס ארוך במשך שעות לימוד ארוכות ב-40 מעלות חום.

כאשר החיפוש אחר כבוד בית הספר ייפסק, אנחנו אולי נוכל להתחיל להרגיש בבית הספר תחושה יותר ביתית יותר נוחה ואם אהיה יותר ספציפי לעניין עליו אני מדבר: פחות חמה ומזיעה. לפי הידוע לי בית הספר זה לא מקדש בודהיסטי עתיק והגיע הזמן להפסיק להתייחס לתלמידות כאילו הן אורחות כבוד בו, במיוחד במזג אוויר שלא מאפשר את זה.

כבוד בית הספר יישמר כאשר תלמידות יהיו לבושות בהתאם למציאות ולמזג האוויר ולא יאלצו להזיע ולסבול יום שלם בגלל הוראות מיושנות שאיכשהו התרגלנו אליהן. אם מדברים על כבוד למוסדות החינוך למה שלא נחזור לעבר - שמעתי ששמלות סינר עם כפתורים וצווארון לבן מעוטר בפפיון הלכו יופי.

יש הטוענים שמכנסיים קצרים זה זלזול בבית הספר, אני מאמין שלעמוד בשער ולהעיף הביתה תלמידות בגלל אורך המכנסיים שלהן זה זלזול גדול פי כמה מילדות שלא רוצות לסבול מחום יום שלם. זלזול גדול אף יותר זה להיות מורה מנהל או שר החינוך ועבור תחושת הכבוד, הצניעות והמשמעת המדומים זה יהיה נראה לך סביר והגיוני להסתובב בחצרות בית הספר שהפכו לאחרונה לתנור ולראות ילדות תקועות בתוך מכנסיים מזיעים הדוקים וארוכים עם ארטיקים קפואים בבית השחי.

ראיתי גם שנכתב כי בכיר במשרד החינוך ועוד רבים טוענים שאם ילדות יגיעו עם מכנסיים קצרים, אנחנו הבנים לא נוכל לעמוד בזה בגלל הורמונים משתוללים. ובכן באמת תודה על ההתחשבות בי אבל נראה לי שעדיף שיתמקדו בצמצום מספר הילדים בכיתה , זה צעד יותר יעיל בשביל המטרה "המקודשת": ראש נקי שיתעסק אך ורק במספרים משוואות ובגורמים ללאומיות.

בכל אופן, אם כל כך חוששים מהשפעת ההורמונים שלי על המחשבות והביצועים שלי למה לא לקחת עוד צעד קדימה? עזרת נשים נשמע כמו פיתרון מקסים! אני רואה כבר את הכותרות בעיתון: "בעיות משרד החינוך נפתרו! מדינת ישראל מקום ראשון במבחני הפיז"ה! פינלנד here we come!".

יום יבוא ואספר לילדה שלי שלאחר אזהרה של משרד הבריאות מסכנה של גל החום, משרד החינוך הוציא הודעה נרגשת: "עקב עומס חום קיצוני, משרד הבריאות אישר הסרת המסיכות בכיתות הלימוד ובמרחב הציבורי".

אני בטוח שכל ילדות ישראל כבר מכינות את הקונפטי והבלונים מרוב התרגשות, כי חתיכת בד מסכנה על הפה זה מה שהפריד בינן לבין למידה נעימה וממוזגת - לא המכנסיים הארוכים שכמעט כל ילדה בישראל לובשת כרגע בכיתה קטנה עם 40 ילדים ב"עומס חום קיצוני", אם לצטט את משרד החינוך.

אבל בינתיים, מחר בבוקר, ילדות בכיתה ח' שהדרכתי בעבר בתנועת הנוער, יפתחו את ארון הבגדים וילבשו שוב מכנסיים ארוכים - כי בית הספר פסל להן את כל המכנסיים אשר מתאימים לצעידה לבית הספר ב-40 מעלות חום, והנורא מכל שאני מניח שהן כבר התרגלו לזה.

הכותב הוא תלמיד כיתה י"ב בתיכון ברמת גן