נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה אמר במפגש וירטואלי עם צעירים שחורים על רקע הריגת ג'ורג' פלויד על ידי שוטרים לפני שבוע, והמהומות שהיא הציתה ברחבי ארה"ב, ש"הטרגדיה של האירועים האחרונים, שהיא קשה ומפחידה מייצגת גם הזדמנות אדירה לאנשים להתעורר ולשים לב לכמה מהמגמות שמתחת לפני השטח".

"האירועים הללו מציעים לנו את ההזדמנות לעבוד יחד כדי להתמודד איתם, לשנות את אמריקה ולגרום לנו להתעלות לאידיאלים הנשגבים ביותר שלה", הוא אמר. "חלק ממה שגרם לי להיות כה מלא תקווה הוא שצעירים רבים התעוררו ופעלו והתגייסו. במבט היסטורי, הרבה מההתקדמות שעשתה החברה שלנו היה בזכות צעירים".

אובמה אמר לצעירים במפגש הזום "אני רוצה שתדעו שהחיים שלכם נחשבים. החלומות שלכם נחשבים".

המפגש "מצוקה ופעולה: חשיבה מחודשת על שיטור נוכח אלימות מתמשכת" של תנועת "שומר אחי אנוכי" התקיים על רקע הפגנות הרחוב ההמוניות ברחבי ארה"ב בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד על ידי השוטר הלבן ממינסוטה דרק שובין, שחנק אותו עם הברך בשעה ששכב על האספלט אחרי מעצרו.

שובין הואשם אתמול ברצח מדרגה שנייה, שלישית והריגה. שלושת השוטרים האחרים שנכחו באירוע במינאפוליס הואשמו בסיוע לרצח מדרגה שנייה והריגה. כל הארבעה פוטרו ממשטרת מינאפוליס.

מותו של פלויד הגיע אחרי הזעם על מותם של שני שחורים אמריקאים נוספים, ברנה טיילור, בת 26, ואחמוד ארברי, 25, קנטקי ובג'ורג'יה ב־13 במארס וב־23 בפברואר.

אובמה פרסם ביום שני באתר מדיום מאמר דעה שלו, שבו הוא התייחס למחאה הארצית אחרי מותו של פלויד, ובייחוד לשאלה איך "לנוע קדימה" כדי "לשמור את המומנטום של שינוי אמיתי". הוא כתב ש"בסופו של דבר, זה יהיה עניין לדור החדש של הפעילים לגבש אסטרטגיות שמתאימות לרוח הזמן".

I wrote out some thoughts on how to make this moment a real turning point to bring about real change--and pulled together some resources to help young activists sustain the momentum by channeling their energy into concrete action. https://t.co/jEczrOeFdv