צוות הקמפיין של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבטיח קהל ענקי בעצרת שהתקיימה בסוף השבוע בעיר טולסה באוקלהומה לכבודו ולכבוד הריצה שלו לנשיאות בבחירות השנה. זו הייתה העצרת הראשונה של הנשיא האמריקאי מאז התפרצות מגפת הקורונה בארה"ב וטראמפ בחר לקיים אותה דווקא בטולסה, העיר שבה בוצע הטבח הכי גדול בקהילה השחורה בהיסטוריה של ארה"ב - מעל 300 בני אדם נרצחו בהתפרעויות על רקע גזעני במהלך מספר ימים בשנת 1921. אם זה לא היה מספיק, טראמפ החליט לערוך את העצרת בסוף השבוע בו הקהילה השחורה בארה"ב חוגגת את סיום העבדות הרשמי במדינה (19 ביוני, המכונה "Juneteenth").

הבחירה של טראמפ הכעיסה רבים, גם בשל בחירת המיקום וגם בשל הזלזול בתאריך החשוב לקהילה האפרו אמריקאית. נציין כי צוותו של טראמפ הודיע כי העצרת תזוז ביום אחד, מ-19 ביוני ל-20, אך הנזק התדמיתי כבר נגרם.

טראמפ וצוותו התכוננו לעצרת ענקית והתגאו בביקוש של מעל מיליון כרטיסים, כהוכחה לכך שתומכי הנשיא המכהן חזקים ממתנגדיו בימים בהם רחובות ארה"ב סוערים ממאבקים למען זכויות שחורים מחד ונגד צעדים מונעי קורונה מנגד.

אלא שמועד העצרת הגיע, ומיליון בני האדם שהנשיא הבטיח פשוט לא הגיעו. צוות הקמפיין של טראמפ מצא את עצמו מבטל אירועים שהיו אמורים להיערך מחוץ לעצרת התמיכה, שתוכננו כשהיה בטוח שתהיה התקהלות גדולה של תומכים שלא יוכלו להיכנס לאולם העצרת.

איך זה קרה? מסתבר שלילדים ולנכדים שלכם בטיקטוק הפתרונים. מאות נערות ונערים מעריצי קיי-פופ (פופ קוריאני) מהרשת החברתית טוענים שהם אחראים לכך באופן חלקי. אותם משתמשי טיקטוק טוענים שהתאגדו על מנת לרשום באופן פיקטיבי מאות אלפי דורשי כרטיסים לעצרת של הנשיא כמתיחה. כשצוות הקמפיין של טראמפ פירסם את פרטי ההרשמה לאירוע וביקש מהתומכים להירשם אונליין, משתמשי טיקטוק הפיצו את הקישורים בין עוקביהם וביקשו מהם להירשם לאירוע ואז פשוט לא להגיע.

"זה התפשט בעיקר בטיקטוק האלטרנטיבי - איפה שאנשים מותחים אחרים ועוסקים המון בפעילות אקטיביסטית. ושמרנו את זה מאוד בסוד", מספר למשל היוטיובר אלייז'ה דניאל, בן 26, שהשתתף בקמפיין. "לפיד הקיי-פופ בטוויטר ולטיקטוק האלטרנטיבי יש שותפות חזקה והם נעזרו אחד בשני כדי להפיץ את האינפורמציה. המשתמשים מכירים את התנהגות האלגוריתמים והם יודעים כיצד להפוך תכנים ל'ויראליים' בקלות".

משתמשים רבים מחקו את הפוסטים שלהם 24 עד 48 שעות לאחר הפרסום כדי שהתוכנית שלהם תישאר סודית ולא תגיע ל"אינטרנט המיינסטרימי". "רוב האנשים שהעלו את הסרטונים מחקו אותם אחרי יום כדי שהקמפיין של טראמפ לא יתפוס אותם", מציין דניאל, "הילדים האלה חכמים והם חשבו על הכל".

בשבת, משתמשי טוויטר הזדרזו להכריז על הנצחון שלהם על הקמפיינרים. "בני נוער בטיקטוק דפקו אתכם", צייצה חברת הקונגרס הדמוקרטית אלכסנדריה אוקסיו-קורטז בתגובה ליו"ר הקמפיין של טראמפ, שטען בטוויטר כי מפגינים נגד טראמפ בעצרת פגעו בנוכחות.

Actually you just got ROCKED by teens on TikTok who flooded the Trump campaign w/ fake ticket reservations & tricked you into believing a million people wanted your white supremacist open mic enough to pack an arena during COVID



Shout out to Zoomers. Y’all make me so proud. ☺️ https://t.co/jGrp5bSZ9T