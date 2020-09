ב"גלובס" מכים את המומחים עם המדור "השראה בטוחה". במסגרתו בכירי

עולם השיווק והפרסום יבחרו, יכתבו וינתחו מהלכים מעוררי השראה בענף. מרביתם מחו"ל, אבל גם כאלו שהבריקו במיוחד בארץ.

אחרי הרבה שנים בתחום הפרסום קשה להפתיע אותי, חשבתי שכבר ראיתי הכל והבנתי שמאוד נדיר שפרסומת תרגש אותי. ואז היא הגיעה - הפרסומת החדשה של נייק "You Can't Stop Us" שיצאה לעולם ב-30/7 - ועשתה את זה ובגדול.

לפני שתמשיכו לקרוא - אם עדיין לא ראיתם את יצירת האמנות הזאת הייתי מציע שתשקיעו דקה וחצי, תשענו אחורה ותהנו (מבטיח). למרות שאני לא באמת מכיר את רוב הספורטאים שמופיעים שם ומעולם לא הייתי אוהד ספורט גדול - התרגשתי.

הפרסומת עלתה לראשונה כחלק מחידוש משחקי ליגת ה-NBA, לאחר שאלה הפסיקו בשל הקורונה, וצברה מאז למעלה מ-70 מיליון צפיות במדיות השונות.

נכון, הייתם מצפים שבתור בעלים של חברת הפקה אני אתרגש מפרסומת עם הפקה גדולה ומורכבת, אבל חלק מההערכה שלי לפרסומת הזאת - היא שבעצם לא הופק שום יום צילום במיוחד עבורה, ובכל זאת במהלך חכם ומקורי - ובעריכה בלבד, הם הפיקו וידאו בלתי נשכח, מרגש ואנושי.

53 ספורטאים מ-24 ענפי ספורט

לצורך יצירת הסרטון, נעשה תחקיר חומרים שכלל צפייה ב-4,000 רצפים (timelines) של חומרי גלם שסוננו לרשימה של 72 רצפים סופיים שמתוכם יצרו 36 זיווגים עם מסכים מפוצלים. הסרטון מורכב מ-53 ספורטאים בחסות נייק מתוך 24 ענפי ספורט.

NIKE. הפרסומת זוכה לסופרלטיבים שענף הפרסום לא מקבל כל יום / צילום: צילום מסך

השמות כוללים את לברון ג'יימס, נעמי אוסאקה, אליוד קיפצ'וג'ה, קסטר סמניה, רפאל נדאל, כריסטיאנו רונאלדו, ג'אניס אנטטוקונמפו, סרינה ונוס וויליאמס, רורי מק'ילרוי וקולין קפרניק.

והיא גם כוללת ענפי ספורט לא שגרתיים כמו גלישה, סקייטבורד ו-BMX.

הפרסומת זוכה לסופרלטיבים שענף הפרסום לא מקבל כל יום. אמנם הניצחון הוא של אנשי הפוסט פרודקשן שעבדו וחיברו פריימים כמעט לא אפשריים, אבל ניצחון גדול יותר בעיניי הוא שהסרטון מצליח לספר על האופן שבו ספורט יכול לחבר בין אנשים, לייצר שינוי ולקדם צדק חברתי, גם בימים הקשים של בידוד חברתי ומגפת הקורונה. על כך שהרוח האנושית והספורטיבית בסוף תנצח.

למעלה מ־70 מיליון צפיות. הפרסומת של NIKE / צילום: צילום מסך

מאחורי הקלעים: להיטי נייק אייקוניים

מאחורי הסרטון עומדת סוכנות הפרסום ווידן + קנדי (Wieden+Kennedy), ש​​עומדת מאחורי כמה להיטי נייק אייקוניים כמו פרסומת אייר ג'ורדן בבימוי ספייק לי, הקמפיין ‘LIVESTRONG’ של לאנס ארמסטרונג ופרסומת משנת 2005 בה מופיע רונאלדיניו שהיה הסרטון הראשון שעלה למיליון צפיות ביוטיוב.

סוכנות הפרסום הייתה אחראית גם על סיסמתה של נייק בשנת 1988, כאשר המייסד המשותף, דן ווידן, החליט לפרסם את המילים האחרונות של הרוצח האמריקאי הידוע לשמצה, גרי גילמור: 'Just Do It'.

שותף נוסף להפקת הסרטון הוא הבמאי אוסקר הדסון. במאי אנגלי (לונדוני) שהתחיל את דרכו בבימוי והפקת סרטוני סקייטבורד והפך להיות במאי מוערך בקנה מידה עולמי ושהוביל קמפיינים ידועים לאפל ואיקאה, ועבודותיו זכו לפרסים רבים ואפילו נלמדות בבתי ספר לקולנוע.

הקופירייטר של הקמפיין הוא דילן לי, שדרך קולה (הקריינית של הקמפיין) של הכדורגלנית האמריקנית זוכת גביע העולם מייגן ראפינו - מעביר את המילים הללו - "שחקנים אולי יחזרו למגרש, אבל אנחנו לא חוזרים לשגרה ישנה. אנחנו צריכים להמשיך לדמיין מחדש את העולם הזה ולהפוך אותו לטוב יותר", יש לנו את כל האנשים האלה ברחובות המשתמשים בקולות שלהם, והקולות האלה נשמעים. אני מבקש מאנשים להמשיך בכל הכוח ולא להרפות. אני מאמין שזו האחריות של כולם לתמוך בשינוי".

הכותב הנו מנכ"ל GREEN PRODUCTIOM להפקת פרסומות