טילים משוטטים מדגם הארופ של התעשיה האווירית משמשים את אזרבייג'ן במלחמה נגד ארמניה, במאבק על חבל הארץ נגורנו-קרבך. האזרים משתמשים גם במל"טי תקיפה טורקים מדגם TB2 Bayraktar UCAV, אולם היום (ד') התראיין יועצו המדיני של נשיא אזרבייג'ן, חיכמת חאג'ייב, לברק רביד (וואלה) ושיבח בפניו את הטיל המשוטט מדגם הארופ כ"יעילים מאוד".

אתר משרד הביטחון של אזרבייג'אן מעלה מדי כמה שעות קטעי וידיאו עם תיאור התקיפות השונות. הטיל המשוטט הארופ מייצור של התעשייה האווירית, משוטט מעל המטרה או בקרבתה לזמן ממושך, ואפילו עד כ-9 שעות ואז תוקף. הוא מכונה "טיל מתאבד" (קמיקזה) בשל היותו שילוב של טיל משוטט ותוקף.

במלחמה בין אזרבייג'אן לארמניה נהרגו עשרות חיילים. ישראל מסייעת לאזרבייג'אן ברכש צבאי בשנים האחרונות, ומן הצד השני, אזרבייג'ן מספקת לישראל נפט. נתניהו ביקר בעיר הבירה באקו, בשנת 2016 ביקור שלאחריו נחתמו עסקאות נשק בין המדינות, בסכום של כ-5 מיליארד דולר.

לפי פרסומים ברשתות החברתיות, ותוך מעקב אחר אפליקציות תעופה, ניתן היה לראות טיסות רבות, יומיומיות, בין שדה התעופה עובדה לשדה התעופה בבאקו בשבוע האחרון. מדובר במטוסי תובלה של משרד ההגנה של אזרבייג'ן.

Fourth Azeri heavylifter in less than a week heading (prob) Israel AF base down south.

4k-az40



🇦🇿 🛩️ 🇮🇱

earlier (4k-78131 4k-az101)https://t.co/5XcPy64R6Q