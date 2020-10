שלושה ימים בלבד לאחר שאושפז, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עזב במהלך הלילה את בית החולים וולטר ריד, וחזר לבית הלבן. הוא ימשיך להיות במעקב צמוד של צוות רופאים.

טראמפ, לבוש בחליפה כהה ועניבה כחולה ועוטה מסכה, ירד בכוחות עצמו במדרגות מחוץ לבית החולים, ונכנס לרכב שטח שחור שהסיע אותו למסוק הפרטי שלו. הוא סירב לענות לשאלות עיתונאים שהמתינו לו במקום, אולם נופף להם בידו.

כשנכנס לבית הלבן השתהה טראמפ לצפות במסוק ממריא לאוויר, הסיר את המסכה והכניסה לכיסו החליפה שלו. הוא הצדיע לעבר המסוק, ובסופו של דבר נכנס לתוך הבית הלבן, מבלי לחזור ולעטות את המסכה.

בסרטון שפרסם בטוויטר לאחר שעזב את בית החולים הוא אומר "אל תתנו לנגיף לשלוט בכם. אל תחששו ממנו. אנחנו ננצח אותו. יש לנו את התרופות הטובות ביותר והציוד הרפואי המתקדם ביותר, הכל פותח לאחרונה. אני לא הרגשתי טוב כל כך, ויומיים לאחר מכן אני מרגיש מעולה, יותר טוב ממה שהרגשתי לפני עשרים שנה.

"אני חוזר לעבוד. אני מודע לסיכון, ולא יכולתי לנהוג אחרת", המשיך טראמפ בסרטון. "כמנהיג, הייתי חייב לעשות זאת. הרגשתי מצוין לפני יומיים ויכולתי להשתחרר כבר אז. אולי אני אפילו חסין, אני לא יודע".

בסרטון נוסף שפרסם בחשבון הטוויטר שלו נראה המסוק הנשיאותי נוחת, את טראמפ יורד ממנו והולך ביציבות יחסית לכיוון הבית הלבן. עוד הוא נראה מוריד את המסכה ומצדיע למסוק הממריא, ואז נכנס פנימה.

זמן קצר לפני עזיבתו אמר טראמפ כי הוא מתכנן לחזור מיד לקמפיין הבחירות, שם נותר לו פחות מחודש להילחם על כהונה נוספת בתפקיד.

"בקרוב נחזור למסלול!!! החדשות המזויפות מציגות רק את הסקרים המזויפים", צייץ טראמפ.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.