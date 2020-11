על רקע האי-ודאות השוררת במערכת הפוליטית האמריקאית לגבי זהות המנצח במרוץ לבית הלבן, והאפשרות כי ההכרעה תדחה במשך ימים, דיווחו כלי התקשורת האמריקאים ביממה האחרונה על כמה מקרי ניצחון ודאיים, ששברו תקדימים במערכת הפוליטית האמריקאית.

קורי בוש תהפוך לחברת הקונגרס השחורה הראשונה מטעם מדינת מיזורי. בוש, בת 44, ניצחה בפריימריז הדמוקרטיים באוגוסט השנה מטעם המפלגה הדמוקרטית, ונבחרה אתמול לבית הנבחרים האמריקאי כנציגת מחוז הבחירה של אזור סיינט-לואיס. קרוב ל-50% מאוכלוסיית המחוז היא שחורה. בוש היא אחות רפואית בהכשרתה אך משמשת גם כמנהיגת קהילה דתית ודיברה במהלך הקמפיין על הבעיות המרכזיות העומדות בפני נשים באזור, הכוללות אלימות בבית וקשיים כלכליים.

בוש מחקה בעבר פוסט שבו הביעה תמיכה בתנועת ה-BDS ונחשבת לחלק מהאגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, הכולל גם את חברות הקונגרס אילהאן עומאר וראשידה טלאייב. המרכז האמריקאי לקידום נשים בפוליטיקה האמריקאית ציין כי היא אחת מ-115 נשים שאינן לבנות (Women of Color) שהתמודדו לקונגרס ברחבי ארה"ב בבחירות הנוכחיות, מספר שיא. רשת ABC דיווחה כי בוש התפרסמה אחרי שמחתה ועזרה לארגן הפגנות על ירי בצעיר שחור על ידי שוטר אמריקאי ב-2014.

מהצד השני של המפה הפוליטית, לפי התוצאות האחרונות נראה כי ג'ורג'יה תשגר לקונגרס האמריקאי את התומכת הראשונה הרשמית של תנועת QAnon. התנועה, שה-FBI הגדיר באחרונה כ"איום טרור פנימי", מאמינה בקונספירציה עולמית אנטישמית המערבת סלבריטאים, דמוקרטים ויהודים נגד הנשיא המכהן טראמפ, הכוללת גם ניצול מיני של ילדים.

מרג'ורי טיילור גרין, מועמדת רפובליקנית, שהביעה תמיכה בתיאוריות הקונספירציה שבה מאמינים חסידי התנועה, נבחרה כנציגת המחוז ה-14 של ג'ורג'יה לקונגרס האמריקאי. היא אשת עסקים, בת 44, ותועדה במהלך המרוץ כשהיא אומרת שיש לאסור על מוסלמים לשרת בתפקידים ממשלתיים. היא גם הביעה תמיכה בתיאוריות הקונספירציה נגד המיליאדר היהודי ג'ורג' סורוס. בעבר אמרה כי כהונת טראמפ היא ההזדמנות "לחסל את הפדופיליים השטניים". היא זכתה לתמיכה אישית מטראמפ במהלך הקמפיין.

שרה מקברייד, עורכת דין מובילה למען זכויות להט"בק, עשתה היסטוריה אתמול (ג') כשנבחרה לסנאטורית הטרנסג'נדרית הראשונה בבית הנבחרים של מדינת דלוואר. מקברייד, בת 30, חגגה היום את ניצחונה, מטעם המפלגה הדמוקרטית במחוז הבחירה שבאופן מסורתי תומך במפלגה. היא כתבה ברשתות החברתיות: "אני מקווה ש(הניצחון) יראה לילדים מקהילת הלהטב"ק שהדמוקרטיה שלנו גדולה מספיק כדי להכיל גם אותם".

מקברייד פרצה לתודעה הלאומית בארה"ב כבר לפני שמונה שנים, כאשר הודיעה באופן גלוי על היותה טרנסג'נדרית בראיון לעיתון אוניברסיטאי, וכן לאחר שעבדה בבית הלבן במהלך ממשל אובמה. במרוץ הנוכחי היא זכתה לתמיכה מצד הנציג הדמוקרטי הקודם של המחוז, האריס מקדוול, שכיהן במשך 44 שנה כנציג בסנאט של דלוואר. מקברייד גם השתתפה בוועידה הדמוקרטית ב-2016 בפילדלפיה. לפי כלי התקשורת, אחרי שתושבע לתפקיד בינואר היא תהיה הפוליטיקאית הטרנסג'נדר הבכירה ביותר במערכת הממשל האמריקאית.

