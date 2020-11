ארבע חברות הקונגרס הפרוגרסיביות מהמיעוטים, שזכו בהתמודדויות היסטוריות ב־2018 והפכו למטרות פופולריות למתקפות של הנשיא טראמפ והמפלגה הרפובליקאית, נבחרו מחדש לבית הנבחרים האמריקאי, והבטיחו לעצמן כהונה שנייה בקונגרס ה־117.

אלכסנדריה אוקסיו-קורטז מניו יורק, איינה פרסלי ממסצ'וסטס, אילהאן עומאר ממינסוטה ורשידה טליב ממישיגן - שביחד זכו לכינוי "היחידה" (The Squad) - הפכו במהירות לסנסציות במדיה החברתית ולנציגות האגף השמאלי ביותר במפלגה הדמוקרטית בשנים האחרונות, כשהן עוררו לחיים את הפרוגרסיבים במפלגה ומשכו אליהן אש מכיוונו של טראמפ והרפובליקאים.

אילהן עומאר ואלכסנדריה אוקסיו-קורטז מבוקרות גם כאנטי־ישראליות בשל התבטאויות שונות שלהן נגד המדיניות של ישראל, בעיקר בשטחים.

"אחוות האחיות שלנו חזקה", צייצה עומאר בלילה שעבר בטוויטר, בעקבות הניצחונות החזויים של הארבע.

הכינוי "היחידה", שהפך לכינוי חיבה של מעריצי ארבע חברות הקונגרס, נדבק כאשר אוקסיו־קורטז הפיצה תצלום שלהן ב־12 בנובמבר 2018 כשהן יושבות יחד, עם הכיתוב "היחידה".

הרפובליקאים וטראמפ השתמשו בכינוי הזה במהלך הקמפיין נגד ג'ו ביידן, כשהם מתארים את המחוקקות החדשות כ"רדיקליות" ו"סוציאליסטיות" מהמפלגה הדמוקרטית.

כל ארבע חברות הקונגגרס מייצגות מחוזות דמוקרטיים של מיעוטים. למרות שעומאר ניצבה בפני יריב ממומן היטב, אף אחת מהן לא נתקלה בבעיות מיוחדות בבחירות הכלליות.

אוקסיו־קורטז, שהפכה לפני שנתיים בגיל 29 לאשה הצעירה ביותר שנבחרה לקונגרס, מייצגת את מחוז הקונגרס ה־14 בניו יורק. היא גברה על הרפובליקאי, ג'ון קמינגס, ועל מישל קרוזו־קבררה מתנועת "לשרת את אמריקה".

"תודה לכם, ברונקס וקווינס, על שבחרתם בי שוב לבית הנבחרים למרות מיליוני הדולר שהוצאו נגדנו, ונתתם בי אמון לייצג אתכם שוב", צייצה חברת הקנגרס, שידועה גם בראשי התיבות של שמה (AOC).

