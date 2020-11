כלי התקשורת בעולם מדווחים: טראמפ שיחק גולף בזמן ההכרזה

אחרי שלושה ימים מתוחים ללא מנצח ברור, ההכרזות של רשתות השידור האמריקאיות היום על ניצחונו של ג'ו ביידן במרוץ לנשיאות ארה"ב כבשו את הכותרות הראשיות של אתרי החדשות ברחבי העולם בתוך דקות בלבד. "ביידן ניצח את טראמפ" היתה הכותרת של ה"ניו יורק טיימס", שהקפיד לציין בכותרת המשנה כי קמלה האריס היא "סגנית הנשיא הראשונה" בהיסטוריה. "ג'ו ביידן נבחר לנשיא ה-46 של ארה"ב" הכריז ה"וול-סטריט ג'ורנל", בעוד ה"וואשינגטון פוסט" כתב גם הוא כי "ביידן הביס את טראמפ".

באירופה, ה"שפיגל" הכריז גם הוא על סמך הדיווחים מארה"ב על ביידן כנשיא האמריקאי הנבחר, והקדיש לו את הכותרת "Make America Great Again", סיסמת הבחירות של טראמפ מ-2016. אתר המגזין דיווח בהרחבה כי טראמפ "אינו מכיר בתוצאות" ושרטט את הדרך שבה הקרב המשפטי של עורכי הדין של הנשיא עלול לשבש את הימים הקרובים. בצרפת, כתב ה"לה מונד", כי הנשיא הנבחר ביידן מבטיח להיות "נשיא של כל האמריקאים". כתבי העיתון בארה"ב העריכו גם הם כי "תקופת העברת השלטון צפויה להיות מסובכת".

בבריטניה, ה"סאן" כבר התחיל להעריך מה יעשה טראמפ אחרי פרישתו, כשהתסריטים נעים בין הקמת ערוץ חדשות מתחרה ל"פוקס", לבין חלטורה בתוכנית הריאלטי "המתמחה" שהפכה אותו לסלבריטי אמריקאי מוביל. ה"דיילי מייל" הציג תמונות של טראמפ משחק גולף בזמן ההכרזה על הניצחון, ודיווח כי הוא אינו מקבל את הניצחון של ביידן. תמונות של הנשיא האמריקאי ליד עגלת גולף, שככל הנראה צולמו באותו הזמן שבו כלי התקשורת האמריקאים המרכזיים הודיעו על הניצחון הופיעו בכלי תקשורת רבים. ה"בילד" הגרמני הכריז בכותרת הראשית של האתר - It’s Joe Time.

גם תגובות פוליטיות החלו לזרום במהרה. נשיא מועצת אירופה לשעבר, הפולני דונלד טוסק, ביטא את רגשותיהם של מנהיגים אירופים רבים מהמרכז הפוליטי, וכתב: "התבוסה של טראמפ יכולה להיות ההתחלה של סוף הפופוליזם הימני-קיצוני גם באירופה. תודה לך, ג'ו". שר החוץ הגרמני הייקו מאאס, צייץ: "אנחנו שמחים שיש סוף סוף תוצאה ברורה... אנו רוצים להשקיע ביחסים הטרנס-אטלנטיים ולהשיק אותם מחדש". נציג מפלגת השלטון הגרמנית (CDU) כתב כי "זה הזמן להתחלה חדשה". כמה בעלי תפקידים בכירים באיחוד האירופי צייצו כי הם "מאושרים" מהתוצאות ו"מרגישים הקלה", כפי שדיווח אתר "פוליטיקו" באירופה.

אחריו הגיב גם ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, שאמר כי הממשל הבריטי בהנהגתו מצפה "לעבוד יחד על העדיפויות המשותפות שלנו, משינויי האקלים ועד לסחר ולביטחון". גם קאנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, פירסמה הודעת ברכה - לביידן על הבחירה לנשיא ולהאריס על כך שתהיה סגנית הנשיא הראשונה בארה"ב. מרקל אמרה כי היא "מצפה לעבודה המשותפת עם הנשיא ביידן", ואמרה כי הברית הטרנס-אטלנטית בין המדינות היא "ללא תחליף". נשיא צרפת צייץ בקצרה: "יש לנו הרבה מה לעשות כדי להתגבר על האתגרים הנוכחיים. בואו נעבוד יחד!".

Trump’s defeat can be the beginning of the end of the triumph of far-right populisms also in Europe. Thank you, Joe. pic.twitter.com/wm6Skj3ZDF