טוויטר חסמה לצמיתות את החשבון של דונלד טראמפ

יומיים לאחת שהשעתה את חשבון הטוויטר הפרטי של הנשיא טראמפ לזמן מוגבל של 12 שעות, הרשת החברתית סגרה לצמיתות את החשבון. טוויטר הסבירה את ההחלטה בכך שלאחר בחינה מדוקדקת של הציוצים בחשבון של טראמפ היא החליטה להשעות לצמיתות את החשבון בשל "סכנה להמשך הסתה לאלימות".

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y