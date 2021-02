משטרת דלהי נגד גרטה טונברג: "קנוניה פלילית וקידום איבה"

משטרת דלהי בהודו, הגישה בקשה לפתיחה בחקירה נגד פעילת האקלים השוודית גרטה טונברג, לאחר שהביעה תמיכה במחאת החקלאים במדינה בציוצה ברשת הטוויטר. המשטרה המקומית מאשימה את טונברג ב"קנוניה פלילית וקידום איבה", בשל ציוצי תמיכה שלה במחאת החקלאים בהודו ברשת הטוויטר.

בנוסף, שיתפה טונברג מסמך המהווה 'ארגז כלים' עבור המוחים, בו הצעות לקידום מחאה באמצעות צעדים שונים, ובהם ארגון הפגנות מחוץ לשגרירויות הודו ברחבי העולם, בכדי לעורר מודעות למצוקת החקלאים ולהפעיל לחץ גלובלי על ממשלת הודו. במשטרת דלהי מאשימים את טונברג ב"הפרת הרמוניה".

לאחר הודעת המשטרה, צייצה טונברג "אני עדיין עומדת לצד החקלאים ותומכת במחאתם הלא אלימה. שום גל של שנאה, איומים או הפרת זכויות אדם, לא ישנו זאת". טונברג צייצה על הנושא לראשונה ביום שלישי, והצטרפה לכוכבת הפופ ריהאנה, שהייתה הראשונה להסב את תשומת הלב העולמית למחאת החקלאים שהחלה בהודו בחודש נובמבר.

I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest