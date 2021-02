אלון מאסק לא מפסיק לצייץ: "אני הוא משמיד השורטים"

האם מייסד ומנכ"ל טסלה וספייסX אלון מאסק לקה בגרפומניה? ביממה האחרונה נראה שהיזם לא מפסיק לשגר ציוצים בחשבון הטוויטר שלו, זאת לאחר שהודיע ב-2 בפברואר ש"ייקח הפסקה קלה מטוויטר".

Off Twitter for a while