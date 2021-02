הסנאט חזר בו: למשפטו של טראמפ לא יזומנו עדים

הסנאט ביטל את החלטה לזמן עדים למשפט בקפיטול. ההחלטה התקבלה לאחר שהוסכם כי הסנטורים יקבלו הצהרה כתובה מטעם חברת הקונגרס, ג'יימי הררה באטלר, שחשפה ב־CNN את "שיחת הצעקות" בין הנשיא לשעבר דונלד טראמפ לבין מנהיג הרפובליקאים בבית הנבחרים, קווין מקארתי. כעת, הסנאט צפוי לזכות את הנשיא מהסתה למרידה, אולי אפילו היום.

מוקדם יותר היום החליט הסנאט להזמין עדים למשפטו של הנשיא לשעבר. ל־50 הדמוקרטים בסנאט שהצביעו בעד שמיעת העדים הצטרפו גם חמישה סנאטורים רפובליקאים.

מטרת המהלך של הדמוקרטים הייתה לבסס את העובדה שהנשיא ידע מה קורה בזמן אמת בתוך הקפיטול, כולל הפינוי של סגן הנשיא מייק פנס מהקפיטול, ולא עשה דבר כדי להוריד את גובה הלהבות או להסיג את הפורעים.

ההצבעה כללה ארבעה רפובליקאים שהיה צפוי כי יצביעו ביחד עם הדמוקרטים - הסנאטורים סוזן קולינס, ליסה מורקובסקי, מיט רומני ובן סאס - אך באופן לא צפוי היא גם כללה את הסנאטור לינדזי גרהאם, שנחשב לבעל ברית ומקורב של טראמפ.

הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, עומד לדין בקונגרס בגין "הסתה למרידה" בעקבות המתקפה הקטלנית של תומכיו על בניין הקפיטול בוושינגטון ב־6 בינואר. רבים בוושינגטון ציפו כי המשפט יסתיים היום, ככל הנראה בזיכוי של טראמפ, שכן נדרשים 67 סנאטורים (מתוך 100) כדי להרשיעו, והסיכוי כי 17 רפובליקאים ירשיעו את הנשיא לשעבר נמוך מאוד.

ההחלטה להביא עדים, הייתה עשויה לגרום למשפט להימשך ימים, אם לא שבועות. סנגוריו של הנשיא כבר אמרו כי יש בידיהם רשימה של 300 איש שהם יכולים לזמן להעיד.

הדמוקרטים מעוניינים בעדותה של חברת הקונגרס הרפובליקאית, ג'יימי הררה באטלר, שחשפה ב-CNN שיחה בטונים גבוהים בין טראמפ לבין מנהיג הרפובליקאים בבית הנבחרים שהתקיימה במהלך המהומות בקפיטול. השיחה כבר זכתה לכינוי "שיחת הצעקות".

מבחינת הדמוקרטים השיחה הזו חשובה כי היא יכולה לבסס את רמת המידע שהיה בידי טראמפ במהלך האירועים, וכן את העובדה שהוא לא היה מעוניין להוריד את רמת הלהבות של המתפרעים.

על פי הררה באטלר, מנהיג הרפובליקאים קווין מקארתי ביקש מהנשיא להוציא הודעה פומבית שבה הוא מבקש מהמתפרעים להפסיק את האלימות ולהירגע. תשובתו של טראמפ הייתה: "ובכן קווין, כנראה שהאנשים האלה מוטרדים מתוצאות הבחירות יותר ממך". מקארת'י, שכנראה נדהם מהתשובה של הנשיא בעוד שהמתפרעים מסתובבים חופשי בקפיטול, צעק על הנשיא: "עם מי לעזאזל אתה חושב שאתה מדבר?" ("'Who the fuck do you think you are talking too?"). ובעוד שהנשיא טוען באוזניי מקארת'י כי מי שאחראים לפריצה לקפיטול הם בכלל אנשי "אנטיפה" השמאלנים, מנהיג הרוב הרפובליקאי הבהיר לו כי המתפרעים הם תומכיו - כך לדברי הררה באטלר.

בתוך כך, גורם בסנאט המקורב למנהיג המיעוט, מיטש מקונל, אמר כי הוא מתכנן לזכות את הנשיא לשעבר בתום המשפט.