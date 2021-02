נגב אקשן: הנגב המערבי מציע פתרון מושלם לשבת אביבית

הפריחה השנה מכסה שטחים גדולים, כמו שמיכה אדמונית שנפרסת מאופק לאופק. בעקבות הסגר נשארו המרחבים מיותמים, והכלניות בפריחתן משובבת הנפש אולי גם מודות על כך שלא נרמסו. עכשיו מתפרץ כל היופי הזה והנגב המערבי מתהדר בשמלה אדמדמה ומזמין את כולם לראות.

הסיור המקדים שלנו התקיים עוד בימי סוף הסגר. התפתלנו בדרך הנוף של שוקדה, שמתחילה צפונית לקיבוץ רעים. זוהי דרך לכל רכב שהכשירה קק"ל, ומרבדי הכלניות שמעטרים אותה מכל העבר מלהיבים ומרחיבים את העין ואת הלב. לאורך המסלול ובכלל במרחבי הנגב המערבי חיים בשלום שדות חקלאות ליד שטחי הבר, חורשות שנטע האדם ואפיקי נחלים, ובהרמוניה הזו הטבע בשיא פריחתו.

השביל מסומן אדום והוא משמש גם סינגל אופניים. בהמשך הוא מתחבר לכחול ויש אפשרות להמשיך אתו עד היציאה מול קיבוצים עלומים או בדרך כבושה שפונה ימינה לכיוון מושב שוקדה. שמונה עד תשעה קילומטרים של עונג בר.

דרום אדום בגרסת הקורונה משלב השנה פעילות עצמאית בקפסולות, וניתן לבקר בחניונים הרבים הפזורים באזור ובהם באר מרווה, חניון שוקדה, חניון רעים ועוד. בכל אחד הציבו עמדת מידע עם מפה, תיאור המקום ופרטים נוספים.

בחניון הבאר, "באר יוני" שבדרך הנוף שוקדה, הוקם לראשונה Red Space - מתחם עבודה משותף בטבע. בין העצים פוזרו שולחנות עם מפות משובצות באדום, יש פינת קפה ו-WIFI וניתן לשכור עמדה לעד שישה "עובדים" במחיר של 80 שקלים לשעתיים. שווה אפילו לפיקניק משפחתי.

בפארק נחל גרר הנוף דרמטי יותר. אפיק הנחל עמוק, וסביבו מצוקי חול גבוהים וגבעות עגלגלות. לא רבים יודעים אבל בנחל, שבחורף הוא שיטפוני ומספק מופעי זרימה מרגשים, יש שפיעה טבעית כל השנה ונבנו לאורכו כמה בריכות שמוסיפות ליופי.

הנחל חוצה את האזור שמכונה במקרא ארץ גרר, ולפיו כאן נפגשו אבימלך מלך גרר ואברהם אבינו. בשטח יש ממצאים ארכיאולוגיים רבים, ובהם באר מתקופת בית ראשון. אלישע מזרחי מקק"ל מספר שלמעשה בפארק הזה החלו פעולות הייעור הראשונות של הנגב ב-1952, כך שזהו אחד היערות נטע אדם הוותיקים בדרום. לידיעת הרוכבים, יש סינגל שחוצה את המרחב ומגיע עד בארי.

לאורך פברואר וראשית מרץ, יתקיימו בשלל החניונים סיורים מודרכים ללא תשלום אך ברישום מראש. בסך הכול יהיו 22 סיורים שונים, שיתקיימו בכל ימות השבוע כדי לאזן ולמנוע התקהלויות. ובכלל ימי אמצע השבוע הם הזמן המושלם לבקר באזור, למי שיכול כמובן. אין עומס גדול, השבילים פנויים יותר והחוויה נעימה שבעתיים. בחניונים ובכלל בשטחים הפתוחים כיף להתפקנק לצד הכלניות והמילה האחרונה בתחום הן סלסילות פיקניק.

אביה קון מתלמי יוסף בחרה לעשות שינוי קריירה לפני כמה שנים, עברה למושב, למדה קונדיטוריה והתחילה למכור בקטן. העסק שנועד לנפש, התפתח והתרחב והיום היא מציעה חוגי בישול וסדנאות, גם בזום. סלי הפיקניק שלה מתאימים לזוג או משפחה והם לא רק אסתטיים אלא גם עשירים וטעימים. קישים, ביצים, סלט, ממרחים ומטבלים, פוקצ'ות, טורטיות, שתייה וקינוח. אפשר כמובן לבנות סל בהתאמה אישית להוסיף יין ועוד. יש משלוחים, היא עובדת כל השבוע, אך דרוש תיאום מראש (180-300 שקלים, 050-6796505).

גם טוהר שרעבי ממושב ביטחה עברה תהליך דומה, ובעקבות משבר הבינה שזה הזמן שלה לעשות לעצמה. לפני שנה עזבה הכול ונכנסה למטבח, וייסדה את "פינוק בסל". ראשונות יצאו עוגות השמרים, אליהן התווספו עוד מוצרים ואז עברה לקונספט הארגזים (שגם הם מיוצרים בדרום).

שרעבי מציעה ארגזים עם מטעמים מעשה ידיה (שקשוקה, סלטים ועוד) לצד מוצרים של עסקים מהדרום (יין, שמן זית, דבש, סבון, לחמים, קינוחים), לוקל פטריוטיזם במיטבו. לזוג, ליולדת, לכלה או למשפחה. לאחרונה הושק "ארגז סולטנה", ארגז לחגים שופע מוצרים דרומיים. שרעבי היא מופע של אישה אחת, מלאת חן ואנרגיות שעושה הכול בעסק. יש משלוחים וניתן גם לאסוף מהמושב (180-400 שקל, 054-7517548)

ואי אפשר בלי לבקר אצל האנשים שעושים את כל ההבדל בין סתם טיול לאחד מצטיין, וכמובן בקפסולות, עם ריחוק חברתי וברישום מראש, כמנהג הימים האלה. "קטיף לי" בתלמי יוסף הוא אתר חדש לקטיף עצמי, שמציע חוויה מקסימה לכל המשפחה, בסופי שבוע בלבד. הביקור פותח צוהר לחקלאות: עוברים בין חלקות שונות, מקבלים מארזים, קוטפים ולוקחים הביתה. עגבניות שרי, מלפפון בייבי, קולרבי סגול, גזר בשלושה צבעים, חסה, תבלינים ומה לא (052-8535442).

חובבי פעילויות היצירה כדאי שישריינו מקום אצל עינת לוי מ"עיצובים מהלב" במושב מעגלים. זו אשת חיל שידה בכול, והסטודיו שלה הוא כמו גן שעשועים. חומרים מסודרים על מדפים, עבודות על הקירות, עמדות עבודה ומלא חיוכים. לוי החזירה אותי לילדות, לשיעור מקרמה ששב לאופנה, והכל חזר אליי באחת, כמו רכיבה באופניים. יש מבחר סדנאות יצירתיות גם לילדים, מומלץ (050-2220893).

לעת ערב ביקרנו אצל מיכל וז'יל מ"כלי בראשית". לא תאמינו, אבל הזוג הזה בחר לגור במושב תאשור רק כי יכלו לבנות בחצר תנור מיוחד לשריפת ראקו (טכניקת קדרות יפנית, שקיימת כבר מהמאה ה-16 ושימשה במקור להכנת כלים לטקס התה). השניים חיים על קו צרפת-ישראל, ומשלימים אחד את האמנות של השני. וכשתגיעו תוכלו להבין את השיגעון וליהנות מעבודות קרמיקה יוצאות דופן. בזמן פסטיבל דרום אדום הם מציעים מבחר סדנאות יצירה: אריח פסיפס, עיסת נייר, עבודה על אבניים, ציור על אבנים ועוד. כיף גדול (050-6714304).

שימו לב שעמותת התיירות מעניקה 50% הנחה על כמה מהפעילויות, צריך לתאם מראש והמלאי מוגבל. בנוסף יש גם אפליקציה מדליקה ובה מפה מפורטת של כל הפעילויות, וכל הפרטים נמצאים גם באתר: www.habsor.co.ile

החזרה לשגרה הוציאה לטבע רבבות מטיילים בטיימינג מוצלח מבחינת הפריחה. סביב עמק יזרעאל יש בימים אלה מופעי פריחה והתעוררות מרשימה של הטבע, וזאת לצד אירועי "טעמים בעמקים" שיצאו לדרך עם פתיחת הסגר ובהתאמה לימי קורונה.

קיום אירועים תחת מגבלות ריחוק זו משימה מאתגרת ומורכבת, אבל בעמק לא וויתרו על החוויה השנתית, וערכו התאמות. במקום תפריטים מוזלים או מנות מיוחדות במסעדות, יערך השנה יריד נודד בימי רביעי חמישי ושישי (עד 12.3), שיתמקם מדי יום בנקודה אחרת באזור. זהו יריד של חקלאים ויצרנים עם מיטב תוצרת האזור, משמן זית ועד אוכל מוכן, ירקות הידרופוניים ועוד. שיטת הרישום כוללת גם הזמנה מראש של המוצרים כך שבפועל מתבצע איסוף ולמרות שזה לא הפורמט האידיאלי, המבקרים יכולים ליהנות מהאווירה ומאירוע ססגוני בשטח פתוח.

ואחרי שטיפלו בנושא האוכל, עברו גם לשריפת הקלוריות. השנה נוסף לאטרקציות הטיולים באזור גם נחל ציפורי, שנמצא זה כמה שנים בתהליך שיקום. מדי שנה משלימה רשות ניקוז ונחלים קישון יחד עם קק"ל עוד קטע בשיקום הנחל - 32 קילומטרים של נחל איתן שמתפתל בין גבעות חינניות, שטחי חקלאות וישובים כפריים.

כרי רקפות בנחל ציפורי / צילום: My first value