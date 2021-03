הקמת מפעל החיסונים בישראל, דרכון ירוק ובדיקות עצמיות לגילוי קורונה: ישראל צפויה לצאת להליך מכרזי להקמת מפעל חיסונים בארץ בשיתוף פעולה עם ממשלות דנמרק ואוסטריה. ראש הממשלה נתניהו שהוביל את המהלך יחד עם ראש ממשלת דנמרק מדה פרדריקסן, קיים איתה ועם קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ פגישות עבודה בנושא בביקורם של השניים בארץ, שמהווה פועל יוצא של ועידת המנהיגים שהוקמה אי אז בחודש אפריל האחרון על ידי קנצלר אוסטריה בשיא התפרצות מגפת הקורונה.

גורמים המעורים במגעים אמרו לגלובס כי ההחלטה לפעול יחד עם ישראל להקמת קו ייצור לחיסוני קורונה התקבלה כאשר האיחוד האירופי נכנס למשבר חיסונים ודנמרק החליטה לנסות ולהשיג "עצמאות חיסונית", בדומה לרצון של נתניהו להוביל לביטחון לאומי במאבק בקורונה שתשחרר את הצורך בתלות במדינות או מפעלים חיצוניים, וכן באמצעות שיתוף פעולה עם הסקטור הפרטי.

כאן נכנס לתמונה גם מנכ"ל טבע הדני, קאר שולץ, שהוזכר ביממה האחרונה בתקשורת הדנית כמי שהפך לגורם משמעותי בשיחות בין נתניהו לפרדריקסן. לגלובס נודע כי חברת טבע עשויה להיות הגורם בסקטור הפרטי שייצר את החיסונים עבור ישראל, דנמרק ואולי מדינות נוספות. בעוד בתקשורת הדנית מציינים את קאר שולץ כגורם משפיע על השיחות בין ישראל לדנמרק, בישראל טוענים כי הכוונה היא לצאת להליך מכרזי שבו ייקחו חלק חברות ומדינות שרוצות לקחת איתנו חלק בהקמת המפעל.

בפגישות שנערכו היום בין ראש הממשלה נתניהו למנהיגים האירופים, נידונה גם האפשרות שהמפעל שיוקם לא ישמש רק לקווי ייצור לחיסונים נגד קורונה, אלא עשוי בהמשך לייצר גם חיסונים נגד מחלות אחרות, בהתאם לצורך. בעוד הכוונה כרגע היא להקים מפעל בישראל בשותפות אפשרית עם אוסטריה ודנמרק, פרדריקסן, בניגוד לסבסטיאן מעוניינת בהקמת מפעל בתנאים זהים גם אצלה במדינה. היתרון להקמת מפעל בישראל, אומרים גורמים המעורים בנושא, הוא שכאן, לעומת דנמרק, האיחוד האירופי לא יוכל להוות גורם מכריע בנושא הייצור וההפצה.

בישראל פועלים גם כדי להשתפר בתחום הרגולציה על חיסונים בארץ, שכיום אינו מפותח, וכן בשיחות בין המדינות שנערכו במהלך היום נידונה גם האפשרות להקים מאגר מידע דיגיטלי משותף על החיסונים - כדי לבחון במחקר את היעילות של החיסונים. פרמטר נוסף של שת"פ שנידון הוא הדרכון הירוק. נתניהו ביקר עם שני המנהיגים לבקשתם במכון כושר שנפתח בהתאם לכללי הדרכון הירוק למתחסנים ומחלימים, והם יבקשו להעתיק את המודל גם למדינותיהם. בנוסף נידונה האפשרות ל"דרכון ירוק" חוצה מדינות בפורמט מוסכם שיאפשר מעבר והכרה אוטומטית של מתחסנים בין המדינות.

פגישת ראש הממשלה עם ראשי המדינות בחדר כושר / צילום: My first value