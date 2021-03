תקלה נרחבת נרשמה הערב באפליקציית המסרים הפופולרית וואטסאפ. משתמשים רבים ברחבי העולם דיווחו כי אינם מצליחים לשלוח או לקבל הודעות.

גם באינסטגרם נרשמה תקלה נרחבת: משתמשים בעולם דיווחו כי אינם מצליחים להתחבר לאפליקציית שיתוף התמונות או להיכנס לאתר הדסקטופ שלה. חצי שעה לאחר תחילת הדיווחים האפליקציות שבו לפעול באופן סדיר.

