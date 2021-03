איך הגיע הסטארט-אפ הראשון באשדוד לחדלות פירעון

ב-2018 הכל היה נראה עדיין אופטימי. הסטארט-אפ סופראפ (SuperUp) מהעיר אשדוד, שהעסיק אז למעלה מ-60 עובדים, הודיע על גיוס 15 מיליון דולר ונראה היה שיש סיכוי לחברת טכנולוגיה לצמוח גם מחוץ לאזורי המחייה הקבועים של ההייטק הישראלי.

סופראפ, שהגדיר עצמו בתור הסטארט-אפ הראשון באשדוד, פיתח אפליקציה לקמעונאים שמאפשרת להציג את המוצרים למכירה אונליין בדרך סקסית ומזמינה יותר, כולל שילוב של וידיאו. האפליקציה של סופראפ, שאומצה בין השאר על ידי קמעונאים ישראלים כמו יוחננוף וסופר פארם לצד חברות זרות, כללה גם אופציית חיפוש קולי של מוצרים ופונקציה של "שיתוף קניות", שמאפשרת לכל בני המשפחה להוסיף מוצרים לעגלה.

סופראפ זכתה במחזור הראשון של אקסלרטור היזמות העירוני של אשדוד The Hive ב-2014. בעקבות הניצחון החליט המייסד רועי איטח לעזוב את עבודתו כמנהל באמדוקס ולפתח את הסטארט-אפ במשרה מלאה. "אין שום סיבה שאשדוד לא תהיה על מפת ההייטק הישראלי", הוא אמר בראיון לאתר מקומי בעיר.

במהלך השנים קיבל הסטארט-אפ סופראפ מענק של 71 אלף שקל ממשרד הקליטה לעידוד קליטת עולים ומענקים בגובה 883 אלף שקל מרשות החדשנות. מהם החזירה החברה לרשות החדשנות 53 אלף שקל בתמלוגים עד היום.

אלא שבסוף ינואר 2021 הסטארט-אפ, ששינה מאז את שמו לרויאל אפ ועבר לרחובות, הגיש לבית המשפט המחוזי בלוד בקשה לפתיחת הליכים לאחר שהגיע לחדלות פירעון והצהיר שאינו יכול לעמוד עוד בתשלומים לעובדים וספקים. בעקבות הגשת הבקשה מינה בית המשפט את עו"ד ירון אלכאוי לנאמן לחברה.

חברות סטארט-אפ רבות אינן מצליחות ונסגרות, אך במקרה הזה התווסף לתהליך גם סכסוך משפטי חריף בין המייסד איטח למשקיעה העיקרית בחברה, קבוצת ההשקעות האמריקאית KT ונציגיה בישראל רפאל בן-דרור ודן בן-דרור.

לטענת איטח, מקור הסכסוך הוא במחלוקת שהתגלתה ב-2019 בינו לבין KT בנוגע לניהול החברה עד שימצא משקיע נוסף שיזרים אליה כסף. איטח טוען כי הוא התנגד לדרישת KT לצמצם בהוצאות החברה עד לכניסתו של משקיע נוסף, וסבר במקום שצריך להמשיך במומנטום חיובי כדי להשיג הישגים משמעותיים ולגייס סבב מימון נוסף.

הצדדים מנהלים ביניהם תביעות הדדיות כאשר איטח מאשים את KT בהשתלטות שלא כדין על החברה, החלפת הדירקטוריון, הדחתו מתפקיד המנכ"ל ופיטורי קרובי משפחתו שעבדו כסמנכ"לים. לעומת זאת ב-KT דורשים מאיטח להשיב חלק מקניינה הרוחני של החברה שנמצא כיום בידיו. "גם מציאות זו, של סכסוך בין בעלי המניות בחברה, הקשתה על התנהלותה ועל ניסיונותיה לגייס הון נדרש לפעילותה", נכתב בבקשת החברה לפתיחת ההליכים.

עו"ד ירון אלכאוי, נאמן החברה / צילום: My first value