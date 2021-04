לאן "הוגלתה" נשיאת הנציבות האירופית בפגישה עם ארדואן?

נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון-דר-לאיין, הדמות הבכירה ביותר בארגון, "הוגלתה" לספה צדדית במהלך פגישה שהתקיימה אתמול (ג') בין ראשי האיחוד לבין נשיא טורקיה, רג'פ טאייפ ארדואן, בתמונה שעוררה ביקורת ציבורית ביממה האחרונה בגרמניה. בתצלום, שמתעד את הפסגה מתועד ארדואן כשלצדו ב"כסא הכבוד" יושב דווקא ראש המועצה האירופית, הבלגי שארל מישל. זאת בעוד פון-דר-לאיין, הנושאת בתפקיד הרם ביותר באיחוד האירופי, יושבת על ספה מול שר החוץ הטורקי, שיושב גם הוא על ספה.

"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S