סוכנות החלל האמריקאית, נאס"א, רשמה היום הישג אדיר: המסוק-רחפן שלה, ה- Ingenuity , שנשלח למאדים כחלק ממשימת "התמדה", קיים היום את טיסת הבכורה שלו על כוכב לכת אחר. בכך, נאס"א קטפו את התואר של כלי הטיס הראשון בהיסטוריה שיוצר בכדור הארץ, וטס בכוכב לכת אחר.

ה- Ingenuity, בגודל של 19.3 אינץ' ובמשקל של 1.8 קילוגרמים, משהו כמו בקבוק שתייה, המריא לגובה של שלושה מטרים מעל פני הקרקע במאדים, וריחף למשך 30 שניות במכתש ג'זרו. זה התרחש בשעה 10:31 שעון ישראל, אך רק לאחר שלוש שעות המהנדסים של נאס"א קיבלו את הנתונים ממאדים.

הלהבים של המסוק-רחפן הסתובבו 2,537 פעמים בדקה בזמן הטיסה, פי שישה מהר יותר מהמהירות בכדור הארץ. שש שניות לאחר שהתחילו להסתובב, ה- Ingenuity הצליח להתרומם במאדים. בתום הטיסה, בנאס"א עדכנו כי כל המערכות עובדות בצורה תקינה, כך שהן יצליחו להמשיך בתכנונים - שלוש טיסות שהמסוק-רחפן יבצע.

The little rotorcraft that could.🚁💨



Ingenuity documented its historic ascent today. Here's the #MarsHelicopter's POV during first flight. That's its shadow on the ground below. pic.twitter.com/wXgLyTDbjm