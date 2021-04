לאחר 106 שנה, נשיא ארה"ב משמיע את המילה הנכספת: ג'נוסייד

הארמנים המתינו ליום הזה בחיל ורעדה במשך עשרות שנים. הם חזרו והפצירו בנשיאים אמריקאיים להכיר בחורבן עמם על אדמת טורקיה. הם נמצאו שם 2,500 שנה או יותר, כאשר הקיסרות העות'מנית השמידה או גירשה את כל האוכלוסיה הארמנית.

נשיאים אמריקאיים הביעו לא פעם רגשי חמימות כלפי הארמנים, וגילו הבנה לדרישתם. אבל היחסים עם טורקיה במאה השנה האחרונות היו תמיד חשובים יותר מעשיית הצדק עם הארמנים.

טורקיה, תחת ממשלות שונות, חילוניות או דתיות, נהגה להזהיר את ארה"ב שהכרה בהשמדת הארמנים תזיק לקשרים הדו-צדדיים. טורקיה היא חברה בברית נאט"ו, ויש לה הצבא השני בגודלו בברית לאחר ארה"ב. האמריקאים ערבו לקיומה של טורקיה לאחר מלחמת העולם השנייה, כאשר ברית המועצות גילתה עניין גובר בפירוקה. בסיסים חיוניים של צבא ארה"ב, בייחוד של חיל האויר האמריקאי, הורשו להתקיים על אדמת טורקיה.

היחסים עומדים בסימן הצטננות זה כמעט 20 שנה, מאז עליית הניאו-איסלאמיסטים לשלטון, ב-2002. טורקיה הידקה את קשריה הצבאיים עם רוסיה, נגד רצון בעלות בריתה בנאט"ו. היא פועלת בחלקים אחרים של המזרח התיכון נגד אינטרסים אמריקאיים, או לפחות מתעלמת מהם.

הארמנים מתייחדים עם זכר הנספים אחת לשנה, ב-24 באפריל. התאריך הזה נעשה מוקד של שתדלנות ארמנית, ובמרוצת השנים נעשו נסיונות חוזרים לציין אותו רשמית בוושינגטון. אבל רק היום בקעה המלה "ג'נוסייד" מפי נשיא ארה"ב.

"בכל שנה ביום הזה אנחנו מתייחדים עם זכרם של אלה אשר מתו בג'נוסייד הארמני של התקופה העות'מנית, וחוזרים ומתחייבים למנוע זוועה כזאת מלחזור ולהתרחש אי פעם בעתיד", אומרת הכרזת ביידן. "אנחנו עושים כן שלא על מנת להטיל אשמה, אלא כדי להבטיח שמה שקרה לא יקרה עוד".

שר החוץ של טורקיה, מבלוט צ'אבוסואולו, מיהר לדחות את ההכרזה. הוא ידע זה ימים אחדים שהיא ממשמשת ובאה. "איש אינו יכול ללמד אותנו דבר על עברנו", הוא צייץ. "אופורטוניזם פוליטי הוא הבגידה הגדולה ביותר בשלום ובצדק". הוא הוסיף: "אנחנו דוחים מעיקרה את ההצהרה הזו, המיוסדת אך ורק על פופוליזם".

