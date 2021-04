עיתון גלובס, בשיתוף עם חברת המידע העסקי הבינלאומית Statista, משיקים פרויקט חדש: Israel’s Growth Champions 2022 - אלופות ישראל בצמיחה 2022.

מטרת הפרויקט היא לאתר ולדרג את החברות הישראליות בעלות קצב הצמיחה בהכנסות המהיר ביותר בין השנים 2017-2020. חברות חדשניות הצומחות במהירות הן הכוח המניע של הכלכלה הבינלאומית במאה ה-21. הן מייצרות מקומות עבודה ומשמרות את התחרותיות בשוק. הדירוג החדש מבקש להבליט את הישגי החברות האלה ולעקוב אחר המשך התפתחותן.

דוח מיוחד של גלובס ו-Statista יפורסם בחודש אוקטובר 2021.

Statista עתידה ליצור קשר עם מועמדים פוטנציאליים, ואלה יכולים להירשם להכללה בדירוג עד יולי 2021, גם באופן עצמאי. רשאית לפנות כל חברה ישראלית בעלת מחזור מעל 300 אלף שקל בשנת 2017 ושל 3 מיליון שקל בשנת 2020, שאינה חלק מקבוצה המאחדת את הדוחות הפיננסים שלה או מהווה סניף או משרד של חברה בינלאומית.

לעמוד ההרשמה

הכירו את סטטיסטה

עם מאגר של יותר ממיליון נתונים סטטיסטיים, סטטיסטה היא אחת מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים.

Statista.com מהווה פורטל מרכזי המעניק גישה לנתונים, תובנות ומגמות בלמעלה מ-80 אלף נושאים ו-170 תעשיות. הפורטל מורכב מסקרים קנייניים, מקורות משניים בלעדיים ונתונים מצטברים מ-22,500 מקורות.

החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מאז 2007, מעסיקה למעלה מ-1,000 עובדים ועובדות ב-12 ערים ברחבי העולם. היא מציעה ל-1.5 מיליון משתמשיה רשומים - מתחומי העסקים, המדעים והמגזר הציבורי - גישה לנתונים וסטטיסטיקה על פי סטנדרטים מדעיים.

מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות.

בין הקלוחות נמנים תאגידים רב לאומיים, למעלה מאלפיים אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, ארגוני סחר, בנקים ומוסדות פיננסיים, עמותות פוליטיות ורבים נוספים. בין השותפים לפרויקטים בתחום העיתונות והתקשורת נמנים בין היתר The Financial Times Forbes, The Independent, El Mundo, Frankfurter Allgemeine, Business Insider, LinkedIn ועוד.