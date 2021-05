באסון הנורא במירון בלטו יוזמות הסיוע שהגיעו מהחברה הערבית, הבדואית והדרוזית ובעיקר אלה של ראשי רשויות שפתחו דוכני ריענון, שתייה ואוכל בדרכם של האוטובוסים שפונו ממירון, וכך גם של אזרחים מן השורה, שהגיעו לסייע בפינוי עצמו במירון. כך עיריות טמרה, שהציעה לכל העוברים בכביש 70 לעצור בדוכן שהקימה, בגוש חלב - ג'יש הציעו מזון וגם אפשרויות לינה בחינם, וכך גם בירכא בחורפיש, בזרזיר בבית ג'אן, וביישובים אחרים, יוזמות שפורסמו בעיקר ברשתות החברתיות.

ראש העדה הדרוזית, השיח מואפק טריף, פרסם הודעה ולפיה: "בני העדה הדרוזית והכפרים הדרוזים משתתפים בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהן, וכן נכונים וערוכים לספק כל עזרה באזור הר מירון".

אישי הציבור מהחברה הערבית פרסמו הודעות תנחומים בטוויטר וכך יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה: "ממשיך לעקוב בלב כואב אחרי האסון הנורא במירון שהותיר עשרות משפחות אבלות וקרועות. לצד ההלם והאובדן ישנם אזרחים רבים שנרתמים לעזור, ומוכיחים שהסולידריות חוצה לאומים ודתות, ומספקים נקודת אור קטנה בתוך האסון הגדול", וגם ח"כ אחמד טיבי,: "אסון נורא. צער עמוק על מי שנספו ביום שבאו לשמוח בחגם. ליבי עם המשפחות. מאחל החלמה לפצועים. תנחומיי על האובדן הכבד".

וכפי שניתן היה לצפות גם יו"ר רע"מ מנסור עבאס פרסם הודעה כזו: "תחושה קשה עקב האסון הנורא במירון מביעים צער עמוק על הקורבנות, ומתפללים לרפואה מהירה ושלמה של הפצועים תנחומינו למשפחות האבלות מי ייתן ולא נדע עוד צער".

אלא שכמה מהם גם לא ויתרו על הביקורת. בציוץ מאוחר יותר כתב עודה: "ההתעלמות הגורפת מהאזהרות הרבות ומסימני הסכנה היא ביטוי נורא במיוחד לגישת 'בניכוי הערבים והחרדים' של נתניהו. מהאלימות והפשיעה בחברה הערבית, דרך ניהול הקורונה ועד לאסון מירון, הממשלה והמשטרה עוצמות עיניים ומפקירות ציבורים שלמים. אוחנה צריך לקחת אחריות על המחדל הנורא ולהתפטר לאלתר".

ח"כ ג'ידא רינאווי זועבי לא המתינה עד הערב כעודה, וכבר בשישי לפני הצהריים דרשה את ההתפטרות של אוחנה: "אוחנה, קח אחריות. היית שם אתמול, ראית את הצפיפות הנוראית ואת מחדלי הבטיחות. נסעת הביתה ולא טרחת לעשות כלום. הבוקר התעוררנו לאסון לאומי כבד. תתפטר".

בתקשורת הערבית הישראלית הדיווחים היו כמעט זהים לאלה בעברית, ברשתות החברתיות הערביות היו לא מעט גילויי הזדעזעות וצער, ומה שלא פחות מעניין, ביקורת חריפה על מי שהעלה גילויי שמחה על האסון.

בעולם הערבי היו יותר גילויי שמחה ברשתות החברתיות אבל גם הרבה יותר גילויי אבל והשתתפות בצער מבעבר, מגורמים רשמיים ומלא רשמיים כאחד.

כך עאהדייה אחד אל סאייד, יו"ר אגודת העיתונאים של בחריין, ששלחה תנחומי והשתתפות בצער.

Our sincere condolences to the families of the 45 victims of the stampede at a mass gathering to celebrate the Lag B’Omer holiday at Mount Meron, Israel.May God rest their souls in eternal peace. pic.twitter.com/5gtGNA2j20

והמעניין שוב, המבקרים כלפי מי שהביע שמחה. ביניהם הייתה אימאן חומייד, יושבת ראש ארגון זכויות אדם אינסאף מתימן, שכתבה, באנגלית בערבית וגם בעברית: השמחה לאיד על המתים באסון במירון היא פריצות ופשע בלתי נסלח. זה לא מתקבל על הדעת ומי שעשה זאת הוא איש חולה".

וגם עיתונאי מצרי בשם מוחמד א-דסוקי: "אני המום מהשמחה לאיד של קיצוניים אסלאמיסטים על האסון במירון ועוד יותר המום מזה שטוויטר ופייסבוק מאפשרים לפרסם ציוצים ופוסטים שמבטאים שמחה לאיד ומסיתים נגד חפים מפשע! הלב שלנו עם הקורבנות בהר מירון".

והאסון הביא גם את ראשי המדינות הערביות שרי החוץ והשגרירים להביע את צערם, לרבות אלה שהקשרים עימם בקשיים. לצד בחריין, איחוד האמירויות ומצרים, מלך ירדן עבדאללה השני התקשר אישית לנשיא המדינה ראובן ריבלין לנחם, לפי הדיווחים בירדן הם דיברו גם על סוגיות שעל הפרק כמו האירועים בירושלים המזרחית, והנשיא ניחם את המלך על מות דודו מוחמד בן טלאל.

יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שלח לריבלין הודעת השתתפות בצער. באגרת מביע אבו מאזן את צערו "על האסון שגרם למותם של עשרות קורבנות" ומוסיף: "אנו מתפללים עבור הקורבנות ומאחלים החלמה לפצועים".

וגם שגרירות טורקיה בישראל פירסמה הודעה דומה.

We extend our sincere condolences to the people of Israel and to the families and friends of those who lost their lives in the tragic disaster in the Lag B’Omer celebrations in Mount Meron last night, and wish a swift recovery to those injured.