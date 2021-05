זה היה פספוס ממין הפספוסים של סקרי הבחירות לנשיאות. במהלך השבוע שעבר העריכו כמעט כל הכלכלנים המצוטטים בתקשורת, שמיליון מקומות עבודה נוספו למשק האמריקאי בחודש אפריל. זה עמד להיות היהלום בכתר מאה הימים הראשונים של ג׳ו ביידן.

הנתונים מלשכת הסטטיסטיקה של משרד העבודה הפדרלי התפרסמו ביום שישי, והם הדהימו את כל קוראיהם. המשק אמנם הוסיף מקומות עבודה, אבל רק רבע מן התחזית, 226 אלף; ירידה תלולה מנתוני מרץ; אכזבה מרה לממשל ביידן; סימן מבשר רעות למהירות ההתאוששות ממשבר הקורונה; מתנה פוליטית למפלגה הרפובליקאית; הזדמנות לחזור וללעוג למומחיותם של המומחים (זוכרים איך לעג כזה העלה את דונלד טראמפ לשלטון, והוציא את בריטניה מן האיחוד האירופי?).

כותב בעמודי הכלכלה של ה"ניו יורק טיימס" הודה, שהוא ועמיתיו הכינו מבעוד מועד טיוטה של ידיעה על הנתונים החדשים עוד לפני שהתפרסמו. זו פרקטיקה רגילה של דסק חדשות, המנסה להבטיח פרסום מהיר, בייחוד כאשר התוכן חזוי מראש. הטיוטה, לא צריך לומר, נקרעה לגזרים.

מה בדיוק קרה כאן, עדיין לא ברור. צחצוחי חרבות אידיאולוגיים מספקים מוסיקת רקע, המסיחה את הדעת מן העובדות. העמוד האדיטוריאלי של "וול סטריט ג׳ורנל", הלוא הוא השופר העיקרי של הימין השמרני, הזדרז להריע, ש"אמרנו לכם", וציטט את בעלי הטורים, בהם שני סנאטורים רפובליקאים, שהקדימו להזהיר כי יוזמות ההצלה עתירות־המזומנים של הממשל יעקרו את "החשק לעבוד". הגיע הזמן, כתב העיתון, "לבטל את הבונוס הפדרלי לא־לעבוד".

ציר הקונגרס קווין בריידי מטקסס, החבר הרפובליקאי הבכיר ביותר בוועדת התקציבים של בית הנבחרים, הכריז: "זו מפלה כלכלית מדהימה, וראיה חד־משמעית שהנשיא ביידן מחבל בהתאוששות שוק התעסוקה שלנו".

הסנאטור הרפובליקאי מארק רוביו מפלורידה צייץ, כי אנשי עסקים במדינתו מספרים לו מה קשה המשימה של שכירת עובדים חדשים. הם אינם רוצים לעבוד, לפי רוביו, מפני שמענקי האבטלה הנדיבים של הממשלה הפדרלית משתלמים יותר ממשרות המציעות שכר מינימום.

I told you weeks ago that in #Florida I hear from #smallbusiness everyday that they can’t hire people because the government is paying them to not go back to work https://t.co/4iz5CM9Ayk