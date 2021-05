גרמניה: דגל ישראל נגנב ממטה מפלגת השלטון, אחרים הוצתו בלילה

המשטרה בגרמניה דיווחה היום (ה') על מקרה נוסף של תקיפת בית כנסת בעקבות העימות המסלים בין חמאס והג'יהאד האיסאלמי לבין ישראל וסוגיית ירושלים. המשטרה עצרה חשוד בעיר מנהיים, לאחר שאיתרו אותו זורק אבנים ומנפץ את חלונות בית הכנסת אתמול אחר חצות. בית הכנסת היה סגור ולא נרשמו נפגעים. זוהי התקרית החמישית סביב בתי כנסת בגרמניה ביממה האחרונה, אחרי ניסיונות לשריפת דגל וזריקת אבנים מול אתרים יהודיים בדיסלדורף, בון ומינסטר.

בנוסף, אתמול התקיימה הפגנה רבת משתתפים מול בית כנסת בגלזנקירשן. המפגינים קראו קריאות אנטישמיות נגד יהודים ("שייסע יודן", "יהודים מחורבנים" בגרמנית) וקראו לסולידריות עם הפלשתינאים. כמה מאות בני אדם השתתפו בהפגנה, שפוזרה על ידי המשטרה. ראשת העיר גינתה באופן תקיף את המפגינים ואמרה כי "הסיסמאות ששמענו אתמול מול בית הכנסת באמצע העיר שלנו אינן מתקבלות על הדעת". היא אמרה כי העיר מביעה "סולידריות עם הקהילה היהודית".

Judenhass mitten in #Gelsenkirchen vor der #Synagoge . Zeiten, in denen Juden auf offener Straße beschimpft werden, sollten längst überwunden sein. Das ist purer #Antisemitismus , sonst nichts! pic.twitter.com/S98Puxl07N

מבוכה נרשמה במפלגה השמרנית אחרי שהתברר היום כי דגל ישראל שתלו ברוב טקס אתמול לאות תמיכה עם ישראל נגנב והוסר במהלך הלילה. מטה המפלגה הוא במרכז ברלין, והמפלגה צירפה את דגל ישראל אתמול לדגל האיחוד ודגל גרמניה, באירוע שסוקר על ידי התקשורת הגרמנית. "שני חשודים גנבו את דגל ישראל ממטה המפלגה", צייץ היום אחד מראשיה, "החלפנו אותו היום בבוקר. אולי תקחו את הדגל מאתנו, אבל לא תפגעו בעמדתנו (בעד ישראל)".

גם בעיריית וירצבורג הניפו את דגל ישראל כתמיכה במדינה, אולם אלמונים השחיתו אותו במהלך הלילה. היום הונף דגל חדש. בזולינגן, אלמונים שרפו במהלך הלילה את דגל ישראל שהוצב בו רק אתמול על בניין העירייה.

בעקבות מקרי התקיפה של בתי הכנסת, והפגנות שמאיימות לצאת משליטה, הגבירה המשטרה במדינת המחוז נורדריין-וסטפליה את האבטחה על מוסדות יהודיים. גם בבוואריה המשטרה הגבירה משמעותית את השמירה, ומשרד הפנים המקומי הודיע על כך. בהאנובר התקיימה הפגנה של מאות בני אדם נגד ישראל. המשטרה פיזרה אותם בשל אי הקפדה על חוקי המאבק במגיפת הקורונה.

In #Hannover haben heute rund 500 Menschen unter dem Motto „Friedlicher Protest gegen die Unterdrückung des palästinensischen Volkes" demonstriert. Am Steintor zerrissen Demonstrant*innen auf Din-A4 ausgedruckte Israel Fahnen und zündeten diese an. #Antisemitismus pic.twitter.com/BiXZgwpkhN