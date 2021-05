1:30

דיווחים בכלי תקשורת פלסטיניים על תקיפות מאסיביות של חיל האוויר ברצועה. בין השאר מדווח כי צה"ל תקף את משרדו של מנהיג חמאס בעזה יחיא סינוואר, שכנראה לא שהה בו באותה העת.

1:00

בשעה זו נורו רקטות לכיוון נתיבות ועוטף עזה.

קצת לאחר חצות נשמעו אזעקות ביישובים רבים ברחבי ישראל. זאת לאחר מספר שעות של הפוגה בירי מרצועת עזה. ההתרעות נשמעו בין ביתר בעוטף עזה, ברחובות, אלעד, באר יעקב, לוד, ראש העין, רמלה, שהם, ראשון לציון, אור יהודה, יהוד-מונוסון, סביון, פתח תקווה, כפר קאסם, נס ציונה, תל אביב-יפו, בת-ים, גבעתיים, חולון, בני ברק, גבעת שמואל, קריית אונו, רמת גן, גדרה, יבנה, גן יבנה, אשדוד, ברנר, גזר, חבל מודיעין, שומרון ובאר טוביה.

במד"א דיווחו כי לא נרשמו נפגעי גוף מרקטות, אולם 10 אנשים נפגעו בדרכם למרחב המוגן. באזורים נרחבים נרשמו דיווחים על נפילות של רסיסים, ביניהם בראשון לציון, בבת-ים ובגן יבנה.

בתוך המדינה נרשם לילה שקט יחסית עד כה בהשוואה לימים הקודמים. עם זאת, נרשמו מספר עימותים בין מפגינים לשוטרים במספר מוקדים וכן בוצעו מספר מעשי ונדליזם.

23:04

"אנחנו ביום החמישי של מבצע שומרי החומות יצאנו למבצע אחרי שחמאס תקף אותנו במטחי טילים ביום חגנו ביום ירושלים. אין מבצע מוסרי וצודק יותר. אין אף מדינה שהייתה יושבת בחיבוק ידיים במצב כזה", אמר נתניהו. "שוחחתי על זה באריכות עם נשיא ארה"ב ביידן ואני מעריך את הגיבוי שלו. אני מעריך את התמיכה חסרת התקדים של מדינות רבות, של 25 מדינות. אני לא זוכר זאת. אנחנו מודים לממשלות האלו. הם יודעים ואנחנו יודעים שהפעולות שלנו צודקות והכרחיות.

מי שהצית את האש חוטף אש. הכוחות שלנו פועלים בכל הזירות ובניגוד לחמאס שפועל לפגוע באזרחים אנחנו עושים הכל כדי לצמצם פגיעה באזרחים. אנחנו פוגעים בחמאס ובתשתיות חמאס. במבצע מיוחד חסר תקדים השמדנו את תשתית המנהרות הכוללת של חמאס. אני אומר לראשי הטרור אתם לא יכולים להתחבא. אף אחד אינו חסין".

"כל ההישגים האלה נועדו לכך שחמאס ישקול היטב בפעם באה שהוא ישקול לירות אלינו. אנחנו עדיין במבצע והוא לא תם והוא יימשך ככל הדרוש".

"בתוך הארץ קבוצה גדולה של פורעי חוק ערבים מציתים בתי כנסת ופוגעים ביהודים. יש פה פעולה של קבוצה משמעותית שצריך להפסיק את פעולתה. להתנהגות האלימה הזו והניסיון לפגוע באזרחים חפים מפשע יש הגדרה אחת - טרור. מי שנוהג כמחבל יטופל כמחבל. אנחנו נטפל בזה אף אחד לא יקח את החוק לידיים. אין דבר כזה לינץ של ערבי ביהודי ולינץ של יהודי בערבי ואם יש זה יטופל בחומרה רבה".

"אזרחי ישראל החוסן שלכם מאפשר לנו לנהל את המבצע בשתי חזיתות", המשיך נתניהו. "יש לנו אמונה חזקה בצדקת דרכנו. מי שאשמים הם מי שתוקפים אותנו. אנחנו צריכים לעמוד מול הטרוריסטים כתף אל כתף. מאחל החלמה לפצועים ומשתתף בצער משפחות ההרוגים".

מחר צפוי להתכנס הקבינט המדיני ביטחוני ויוחלט על מדרגה נוספת של טיפול בטרור.

23:00

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי ימסור הצהרה לתקשורת בשעה 23:00 מהקריה בתל אביב. נתניהו צפוי לנאום בעברית ובאנגלית.

22:00

בחמאס מאיימים לחדש את הירי על ת"א והסביבה בחצות.

21:51

הקבינט המדיני ביטחוני יתכנס מחר בשעה 11:00.

בתוך כך, ממשטרת ישראל נמסר כי "המשטרה והשב"כ עצרו לפני זמן קצר תושב אום אל פאחם בחשד להצתת נקודת המשטרה בעיר. בתום חקירתו ובהתאם לחומר הראיות בתיק יוחלט האם לקיים מחר בבימ"ש חדרה דיון בבקשה להאריך את מעצרו".

20:48

דובר צה"ל מעדכן כי "לפני זמן קצר, מטוס קרב של צה"ל תקף את ביתו של ראא'ד סעד, ראש מטה מבצעים מיוחדים הכלל רצועתי של ארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון".

20:40

המשטרה תבקש במוצ"ש להאריך את מעצרו שלו השייח כמאל חטיב, סגן יו"ר הפלג הצפוני של התנועה האיסלמית. מהשב"כ נמסר כי בשבועות האחרונים עושה חטיב שימוש במעמדו הציבורי על מנת להתסיס ולשלהב את המתפרעים בהר הבית וברחבי הארץ. דבריו של חטיב זוכים לתהודה רחבה ברשתות החברתיות ומעודדים, בין היתר, הפגנות והפרות סדר אלימות.

נוכח המשכה של פעילותו זו והסיכון הרב שיש בה לשלום הציבור והסדר הציבורי, ובפרט נוכח התפרעויות הרבות על רקע לאומני בימים האחרונים, ובשל החשד לביצוען של עבירות ביטחון נוספות, נעצר חטיב לחקירה. הדיון בבקשה להאריך את מעצרו יערך בדלתיים סגורות.

20:28

אזעקות באשקלון, נתיבות ועוטף עזה.

20:05

חודש הירי ליישובי העוטף. אזעקות נשמעו בכפר עזה, ניר משה וניר עקיבא.

19:55

לא שקט גם בצפון: דובר צה"ל עדכן לפני זמן קצר כי "בשעה זו מתקיימות הפרות סדר במספר מוקדים לאורך הגדר בשטח לבנון. מפרי הסדר משליכים חפצים ובקבוקי תבערה ומשחיתים את הגדר. כוחות צה"ל פועלים במרחב לשמירה על הסדר ומגיבים באמצעות אמצעים לפיזור הפגנות. כמו כן התבצע ירי הרחקה לעבר מספר מפרי סדר. הפרות הסדר מתקיימות רחוק מהיישובים בישראל".

19:50

מטח נוסף לעבר היישובים הסמוכים לגבול עזה. המשטרה הודיעה כי החל מהשעה 20:00 יוטל עוצר על העיר לוד.

בתוך כך, נשיא ארה"ב ג'ו ביידן שוחח מוקדם יותר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

19:20

עדכון מהספארי: בסריקות נוספות שנעשו בפארק, התגלה כי קופת מקוק שחור נפצעה כתוצאה מפגיעת הרקטה בפארק. בתחילה חשבו שמדובר בפגיעה שאיננה קשורה ליירוט, אך היא נלקחה לבית החולים, עברה סדרת צילומי רנטגן שבמהלכם התברר שהיא נפגעה מרסיס בגבה.

הקופה, ששמה נול, מתאוששת ברגע זה מניתוח שנמשך כשעה. במהלכו הוציא ד"ר יגאל הורוביץ וטרינר הספארי ומנהל בית החולים לחיות בר, רסיס שפגע בעמוד השדרה שלה. הרסיס הוצא בשלמותו, האזור נתפר והקופה שהתעוררה מההרדמה נמצאת כעת בהתאוששות בבית הלילה שלה כשמטפליה נמצאים לידה.

19:05

מטוסי קרב של צה"ל תקפו את ביתם של תיסר מבאשר, מג"ד קרארה (מרחב חאן-יונס) בארגון הטרור חמאס בחאן יונס, ואת ביתו של עאזי טמאעה, מח"ט מחנות המרכז בארגון הטרור חמאס בדיר אל בלח. הבתים שימשו כתשתיות צבאיות של הארגון.

התקיפות האלה על בתיהם של ראשי ארגוני הטרור הן מדיניות חדשה של ישראל במערכה הנוכחית. הבתים מותקפים גם אם הבכירים עצמם לא נמצאים בתוכם. המטרה יצירת תחושת נרדפות והענשה של מי שאחראים לירי אל ישראל.

18:55

דובר צה"ל פרסם הסבר להפעלת בניין התקשורת בעזה. "בבניין אלג׳אא פועל המודיעין הצבאי של חמאס, וכן משרדים המשמשים את ארגון הטרור חמאס ואת ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. בבניין יושבת יחידת המחקר והפיתוח של המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס האחראית, בין היתר, למספר פעולות חבלניות שבוצעו כנגד מדינת ישראל. היחידה מורכבת ממוקדי ידע שמהווים נכס ייחודי לארגון הטרור, אשר עושים שימוש בציוד טכנולוגי ערכי ביותר של חמאס כנגד ישראל. היחידה השתמשה ביכולות אלו כנגד ישראל במספר אירועים. בכדי לנסות לחבל ולשבש את פעולות צה"ל והאזרחים שבמרחב הסמוך לעזה", נמסר מדובר צה"ל.

בתוך כך, מפקד משמרות המהפיכה באיראן הגנרל קאאני התקשר לראש הלשכה המדינית של חמאס איסמעיל הניה (שנמצא בטורקיה) הביע תמיכה בארגון ובמדיניות ההתנגדות והבטיח המשך תמיכה.

18:42



עוד בניין בעזה קיבל הודעת אזהרה לפני הפצצה. מדובר בבניין מושטהא, יש בו בעיקר משרדי פיננסים.

18:25

משרד החוץ האמריקאי הגיב לתקיפת בניין התקשורת בעזה. מטעם המשרד נמסר כי "העברנו מסר ישירות לישראלים כי הבטחה הבטיחות והביטחון של עיתונאים והתקשורת העצמית היא אחריות עליונה".

18:20

תמה ההפגנה ביפו, השוטרים נשארו והתושבים מתפזרים לבתים

בתוך כך, חמישה מתוך עשרה קווים המספקים חשמל לרצועת עזה, נפגעו ממטחי הרקטות. לחברת החשמל אין גישה למקום, ולכן הקווים שנפגעו לא יתוקנו בשלב זה. חברת החשמל בעזה מודיעה שאספקת החשמל לרצועה על סף קריסה, וקראה להפעיל לחץ על ישראל לחידושה.

18:16

הנהלת ערוץ אל-ג'זירה מפרסמת הודעה לאחר הורדת הבניין בעזה שבו היו גם משרדיה: "מה שישראל עשתה הוא מעשה ברברי נגד העיתונאים שלנו, שנועד לפגוע בשלומם ולמנוע מהם לגלות את האמת. נמשיך לחשוף את האמת על המתרחש בעזה, באדמות הפלסטיניות ובישראל".



גם משרדי סוכנות הידיעות AP היו בבניין. נשיא ומנכ"ל AP גארי פרואיט כתב בהצהרה לתקשרות כי "אנחנו המומים ונחרדים מכך שהצבא הישראלי סימן והרס את הבניין שבו הייתה לשכת AP וארגוני חדשות נוספים בעזה. הם ידעו את המיקום של הלשכה שלנו וידעו שיש עיתונאים במקום. קיבלנו אזהרה לכך שהבניין יותקף... מדובר בהתפתחות מטרידה במיוחד. בדוחק נמנע אובדן חיים נורא. כ-12 עיתונאים של AP ופרילנסרים היו בתוך הבניין, ולמרבה המזל הם הצליחו להתפנות בזמן. העולם ידע פחות על מה שקורה בעזה בשל מה שקרה היום".

18:08

לפני זמן קצר, מטוס קרב תקף את ביתו של חליל אלחיה, סגן יושב ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס ששימש כתשתית טרור.



18:00

מטח כבד ליישובי ישראל. במוקד עוטף עזה, אשדוד, אשקלון, שדרות, נתיבות והיישובים הסמוכים להן.

17:55

אזעקות ביישובים הסמוכים לגבול עזה, בקריית גת ובשדרות.

17:47

הרשימה המשותפת אירגנה היום שתי הפגנות לרגל יום הנקבא 15/5, אחת בסכנין ואחת ביפו. בשתיהן יש קריאות נגד צה"ל והמשטרה ונאומים נגד הירי על עזה. רחוב יפת ביפו נחסם לתנועה צפונה בשל ההפגנה וצעדה של התושבים.

17:34

חיזבאללה הודיע כי הלבנוני שנורה ונהרג אתמול על גדר הגבול סמוך למטולה, הוא מאנשיו. באזור הגבול יש כעת התארגנות להפגנה נוספת. מתחקיר האירוע אתמול עולה כי סוכל נסיון פיגוע סמוך לגדר הגבול. לפי צה"ל החשודים פעלו בצורה מאורגנת, השאירו במרחב הגדר מטענים והתנהלו באופן המעיד כי הייתה בכוונתם לחדור לשטח ישראל ולבצע פיגוע במרחב היישוב מטולה. סיכול הפיגוע התרחש על רקע הפרות סדר אלימות שהתקיימו במרחב הגדר אתמול במהלך שעות הצהריים.

בתוך כך, צה"ל סיכל ניסיון חמאס לשגר רחפן מטיל נפץ לשטח ישראל מהעיר עזה. הרחפן ששוגר הופל זמן קצר לאחר השיגור על שני המחבלים ששיגרו אותו, התפוצץ והם נהרגו. ההפלה בוצעה באמצעים טכנולוגיים מרחוק.

17:30

במטח הירי לכיוון גוש דן זוהתה נפילה בספארי ברמת גן. בבדיקה שנערכה על ידי העובדים שנמצאים במקום התברר כי אין נפגעים בנפש בקרב העובדים ובקרב בעלי החיים. נראה כי מדובר בנפילת רסיס שיצר נזק בחומת במספר חצרות באזור הקופים. כשהמטפלים יצאו מהמרחבים המוגנים הם הכניסו את בעלי החיים לתוך בתי הלילה הממוגנים לטובת שמירה על ביטחונם.

17:20

ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים בעוד זמן קצר הערכת מצב עם השר לביטחון פנים והמפכ"ל בנושא האירועים בפנים הארץ. לאחר מכן יקיים הערכת מצב ביטחונית עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ והצמרת הביטחונית. מחר יכונס הקבינט המדיני ביטחוני.

אזעקה נשמעה בשדרות וביישובי עוטף עזה. לפחות חלק מהרקטות יורטו על ידי כיפת ברזל.

17:10

אזעקה נשמעה בקיבוץ כיסופים הסמוך לעזה. בתוך כך, הודיע דובר צה"ל כי "לפני זמן קצר, צה"ל סיכל ניסיון של פעילי טרור של ארגון הטרור חמאס לשגר רחפן מטיל נפץ לשטח ישראל בעיר עזה. כתוצאה מהפלת הרחפן, הוא נפל על חוליית השיגור וסיכל שני פעילים".

16:55

שר הביטחון בני גנץ מבקש להעביר מסר לתושבי יהודה ושומרון במטרה למנוע התלקחות נוספות בגזרה. "אין לנו עניין בהסלמה, אבל אם הטרור ירים את ראשו אנחנו נוריד אותו, ונאלץ לבטל צעדים שנועדו לסייע לכלכלה ולחברה הפלסטינית לאחר שנת הקורונה". כך אמר גנץ בתום הערכת מצב שנערכה בפיקוד מרכז ביחד עם מפקד פיקוד המרכז אלוף תמיר ידעי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים אלוף רסאן עליאן ומפקד אוגדת איו"ש תא"ל יניב אלאלוף. אתמול נהרגו 11 פלסטינים בעימותים עם צה"ל וכוחות הביטחון באזור.

גנץ הוסיף כי "בעזה גבינו ביממה האחרונה מחיר קשה מאוד מחמאס, ויש עוד תוכניות פעולה רבות בכדי שנביא לשקט מוחלט ויציבות ביטחונית".

16:25

לקראת עוד ערב אלים ברחבי הארץ? לוחמי משמר הגבול תפסו 15 בקבוקי תבערה מוכנים להצתה במסגד בלוד. בהודעת המשטרה נמסר כי "בעקבות דיווח שהתקבל בדבר בלון גז ואבנים שהוכנסו למסגד באזור משולש הדתות בלוד הגיעו לוחמי מג"ב למסגד. מפקד הכוח ממג"ב החל בהידברות עם האימאם של המסגד ונכנס לגג המסגד לביצוע חיפוש יחד עם האימאם. במהלך הסריקות בגג נתפסו ארגז ובתוכו 15 בקבוקי תבערה המוכנים להצתה עם גלון דלק בסמוך ובנוסף נמצאו במקום מערומי אבנים המוכנים ליידוי".

16:02

אזעקת צבע אדום בנחל עוז.

15:50

צה"ל מגיב רשמית להפלת הבניין בעזה: "לפני זמן קצר, מטוסי קרב של צה"ל תקפו מבנה רב-קומות הכולל נכסים צבאיים השייכים למודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס.

"בבניין קיימים משרדים של כלי תקשורת אזרחיים, אשר ארגון הטרור חמאס מסתתר מאחוריהם ומשתמש בהם כמגנים אנושיים. ארגון הטרור חמאס ממקם במכוון את נכסיו הצבאיים בלב האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה. טרם התקיפה, צה"ל הזהיר את האזרחים ששהו בבניין ונתן להם שהות מספקת להתפנות מהמבנה".

15:32

אזעקת צבע אדום בכרם שלום.

15:15

בניין אלג'לאא בעזה שמשמש בין היתר תחנות תקשורת רבות, כגון אל גז'ירא, הופצץ. בצה"ל הודיעו מראש ליושביו להתפנות. זהו הבניין רב קומות השביעי שהופל מאז תחילת הלחימה.

BREAKING : Israel has hit Jalaa Tower in Gaza housing international media inc AP, AFP & Jazeera. They were given 1 hr warning to evacuate.



At least third tower hit in Gaza this week. Footage from moments ago: pic.twitter.com/fh0ktgIRok