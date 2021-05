הפגנות נגד ישראל ברחבי אירופה; עימותים עם המשטרה בפריז ובברלין

הפגנות תמיכה בפלסטינים התקיימו היום בערים רבות באירופה, וחלקן גלשו לתקריות אלימות ולקריאות אנטישמיות. חלק מההפגנות פוזרו על ידי המשטרה בשל האירועים וחלקן בשל עבירה על חוקי ההתקהלות התקפים כחלק מהמאבק בקורונה. כלי התקשורת האירופיים דיווחו על עשרות עצורים בהפגנות.

בפריז יצאו אלפי בני אדם לרחובות להפגנה מרכזית נגד ישראל ובעד סולידריות עם הפלסטינים, למרות שמשרד הפנים והמשטרה אסרו על קיומה. המארגנים עתרו אתמול לבית המשפט בדרישה שיתיר אותה, אולם גם לאחר שעתירתם נדחתה קראו להמונים להתייצב ולהפגין למרות הפסיקה.

המשטרה השתמשה בתותחי מים וירתה גז מדמיע לעבר המפגינים, שהניפו דגלי פלסטין והתעמתו עם הכוחות. תמונות מרחובות פריז הראו אחר הצהריים מפגינים נמלטים מכוחות המשטרה ובתי עסק שסגרו את שעריהם מחשש למהומות. "כולנו זוכרים את ההפגנה המטרידה שבה צעקו 'מוות ליהודים'", אמרה לתקשורת ראשת העיר פריז, אן הידלגו, שתמכה ב"החלטה החכמה" של המשטרה למנוע את ההפגנה. גם בשטראסבורג התאספו אלפים ברחובות במחאה, אולם הצעדה עברה בשלווה יחסית.

LOOK: Pro-Palestine protesters and police clash in the streets of Paris during an unauthorized demonstration pic.twitter.com/47ZZqLKvn4