גינויים להריסת מגדל התקשורת בעזה; נשיא "AP": מזועזע ונחרד

הריסת בניין דירות בעזה, שבו שכנו משרדים רבים של כלי תקשורת זרים, אך לפי הודעת צה"ל גם כלי תקשורת הקשורים לחמאס ו"נכסים" של הארגון, עוררה היום תגובות קשות ברחבי העולם.

דוברת הבית הלבן ג'ן פסקי כתבה בציוץ כי הממשל האמריקאי "הבהיר באופן ישיר לישראל כי הבטחת ביטחונם של עיתונאים ושל התקשורת העצמאית היא בעלת חשיבות עצומה".

We have communicated directly to the Israelis that ensuring the safety and security of journalists and independent media is a paramount responsibility. - Jen Psaki (@PressSec) May 15, 2021

נשיא סוכנות הידיעות AP גינה בהודעה מיוחדת שפורסמה אחרי שהבניין הוחרב, ולאחר שכל מי שהתגורר או עבד בו קיבל הודעה מראש לעזוב אותו, את הצעד. "אנחנו מזועזעים ונחרדים מכך שהצבא הישראלי יכוון ויהרוס את הבניין שבו שוכנים משרדי AP וארגוני חדשות אחרים בעזה. הם יודעים מזה זמן רב שזה המיקום של המשרד שלנו ומקום עבודה של עיתונאים", אמר גארי פרואיט, המשמש גם כמנכ"ל של סוכנות הידיעות האמריקאית. "זו התפתחות מטרידה באופן חסר תקדים, ונחלצנו בקושי מאובדן מסיבי של חי אדם", הוסיף.

AP President and CEO Gary Pruitt says he's "shocked and horrified that the Israeli military would target and destroy the building housing AP’s bureau and other news organizations in Gaza." Pruitt says AP is seeking information from the Israeli government. https://t.co/0s22koImto - The Associated Press (@AP) May 15, 2021

ההפצצה הפכה לכותרת מרכזית באירופה

הפצצת בניין התקשורת, המכונה מגדל אלג'לאא, זכתה היום אחרי הצהריים לכותרות המרכזיות בכלי תקשורת רבים ביבשת. "התקפה מהאוויר על בניין דירות עם משרדי תקשורת", כתב ה"זידוטיישה צייטונג". ה"גרדיאן" הבריטי הכריז בכותרת ראשית: "התקפות ישראליות הרסו מגדל שבו שכנו ארגוני חדשות". "ישראל הפציצה בניין דירות עם משרדי תקשורת", נכתב באתר ה"שפיגל", שבו צוין כי בנוסף למשרדי "AP" שכנו בו משרדי ערוץ הטלוויזיה אל-ג'זירה. תמונות של הריסת הבניין באמצעות טילים ופצצות שודרו בכלי התקשורת הבינלאומיים והופצו ברשתות החברתיות.

Video shows the moment an Israeli airstrike hit and leveled the 14-story Al-Shorouk Tower in Gaza amid an escalating conflict between Israel and Hamas. https://t.co/Zwdwp29nE2 pic.twitter.com/O3xPEoCR20 - ABC News (@ABC) May 13, 2021

כלי התקשורת ציטטו את הודעת דובר צה"ל, לפיה "הבניין איכלס את משרדיהם של ארגוני תקשורת אזרחית שמאחוריהם עומד למעשה ארגון חמאס, ובהן הוא משתמש כ'מגן אנושי'".

בעל הבניין אמר לתקשורת הבינלאומית כי הוא איכלס "אך ורק" משרדי כלי תקשורת לגטימיים וכי לא אוכסנו בו "נכסים של חמאס", כפי שנטען על ידי גורמים ישראלים. לדבריו, היו בבניין כ-60 דירות לצד משרדי ארגוני חדשות שונים, והוא המגדל הגדול ביותר שנהרס עד כה בלחימה.

WATCH: The owner of al-Jalaa tower pleads with an Israeli officer on live TV to let journalists collect their gear before he bombs it.



Moments later, Israeli air strikes demolish the #Gaza building that housed several international media offices, including #AlJazeera and MEE pic.twitter.com/Sf5PM3UN7P - Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 15, 2021

בעל הבניין, ג'וואד מהדי, תועד על ידי סוכנות הידיעות הצרפתית כשהוא מנסה להשיג עוד עשר דקות מהצבא הישראלי כדי לפנות ציוד תקשורת. לפי התיעוד, מהדי קיבל שיחה מקצין מודיעין ישראל שהודיע לו כי בעוד שעה הבניין ייהרס. בקשתו לדחייה של עשר דקות נדחתה. "אסור לאף אחד לחזור לבניין", נשמע הקצין אומר בטלפון.