משטרת דלהי החליטה לפשוט על משרדי טוויטר בדלהי ובגורגאון כחלק מחקירה שהיא מבצעת בימים אלו. על פי הדיווח ב-The Indian Express, המשטרה מנסה להבין מדוע ציוצים הקשורים לקורונה תויגו ברשת החברתית כמניפולטיביות.

Big! Delhi Police special cell is raiding offices of Twitter India in Delhi and Gurgaon in connection with the Toolkit probe. pic.twitter.com/bZGtwFLIBq