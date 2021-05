וואטסאפ, אפליקציית העברת המסרים שנרכשה על ידי פייסבוק, משחררת פיצ'ר חדש שיעזור למשתמשים רבים שלא מסוגלים להאזין להקלטות לאורך זמן. לפני כחודשיים דווח באתר WABetaInfo כי וואטסאפ בוחנת אפשרות האזנה מהירה להקלטות. אפשר להאזין להקלטות במהירות רגילה, או במהירות של פי 1.5 ובמהירות של פי 2. על פי הדיווח, החברה הכניסה את הכלי למשתמשי בטא שיצא לפני חודשיים, המשתמשים במערכת ההפעלה אנדרואיד.

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.6.11: what’s new?



WhatsApp is working on 3 different playback speeds for voice messages, with a nice UI!

The feature is under development and it will be available later for iOS and Android beta builds.



More details: https://t.co/pO1GAVIL8l pic.twitter.com/it4MlwCIyB