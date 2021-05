בזמן שאלפי טילי חמאס נורו אל עבר ישראל, טילי כיפת ברזל התעופפו לסכל את נפילתם ביישובים וכלי טיס ישראליים הפציצו מטרות בעזה, חלה עלייה בתקריות אלימות, פיזיות ומילוליות, נגד יהודים ברחובות וברשתות ברחבי העולם.

מקרים של פשעי שנאה, כולל ונדליזם נגד בתי כנסת והתקפות ברחובות, דווחו בשבועיים האחרונים ברחבי ארה"ב, בין השאר בניו יורק, בלוס אנג'לס, בשיקגו ובדרום פלורידה. בסוף השבוע, חיפשה משטרת ניו יורק שלושה חשודים שהואשמו בקריאת קריאות אנטישמיות לעבר ארבעה אנשים מחוץ לבית כנסת, לפני שתקפו רכב ושני נערים יהודיים באלת בייסבול.

בשבת האחרונה, השחקן והקומיקאי סשה ברון כהן תקף "חזיתית" את מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי על כך שהוא מאפשר להפיץ ברשת החברתית תכנים אנטי-יהודיים. "העלייה באנטישמיות ברחובות מונעת על ידי אנטישמיות ברשתות חברתיות", כתב השחקן, שהתפרסם בדמות העיתונאי הקזחסטני בוראט שהוא מגלם.

"למה אתה מרשה שימוש בתגית #HitlerWasRight", המשיך כהן. "מי שחוגגים את זה שהייתה שואה רוצים לעשות עוד אחת". כהן סיים את הציוץ שלו בהאשטאג: #StopHateForProfit (עצרו את הפצת השנאה לטובת רווחים). השחקן צירף קישור לדוח של הליגה נגד השמצה (ADL), שמצא יותר מ-17 אלף ציוצים בטוויטר עם וריאציות של המשפט "היטלר צדק" בין 7 ל-14 במאי השנה - ימים שבהם דווח בהרחבה בתקשורת הבינלאומית על אירועי שייח ג'ראח, יום ירושלים, הירי אל עבר ירושלים ושאר ישראל וכן על תחילת המבצע "שומר החומות".

The surge in antisemitism on the streets is fueled by antisemitism on social media.@Jack, @Twitter -- Why do you allow #HitlerWasRight ?!



Those who celebrate the Holocaust aim to perpetuate another.#StopHateForProfithttps://t.co/RMWwBZGFiX