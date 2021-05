התובע הכללי של מחוז קולומביה, קרל רסין, הגיש היום (ג') תביעת הגבלים עסקיים נגד אמזון . התביעה, שהוגשה בבית המשפט העליון בוושינגטון די.סי, טוענת כי החברה שמרה על כוח מונופולי שלא כדין באמצעות חוזי תמחור קשוחים מול מוכרים צד שלישי. הצעד הזה של אמזון פוגע במוכרים צד שלישי, ביצרנים ובתחרות בתחום.

על פי התביעה, אמזון שמרה על כוח מונופולי בצורה לא חוקית בכך שהשתמשה בחוזים קשוחים כדי למנוע ממתחרים להציע מוצרים במחירים נמוכים יותר בפלטפורמות אחרות. במשרד התובע הכללי טוענים כי החוזים יוצרים "מחירים גבוהים באופן מלאכותי ברחבי השוק המקוון הקמעונאי". על פי רסין, הסכמי ה-"most favored nation", על פי ניסוח משרדו, פוגעים בצרכנים על ידי ניפוח מחירים ומחסלים את התחרות.

אמזון למעשה דורשת ממוכרי צד שלישי שרוצים לעשות עסקים אצלה לעמוד בהסכם קשוח. במסמך הזה המוכרים חתמו שאסור להם להציע את המוצרים שלהם בשוק מקוון של מתחרים במחיר נמוך יותר ממה שהמוצרים האלו נמכרו באמזון. החברה החליטה להסיר את ההוראה הזו במרץ 2019 מחשש לבדיקות בתחומי ההגבלים העסקיים. על פי התלונה, לאחר שאמזון הסירה את ההוראה הזו, היא הוסיפה סעיף זהה המכונה: fair pricing policy. המדיניות הזו מאפשרת לאמזון להטיל סנקציות על מוכר המציע את המוצר שלו במחיר נמוך בשוק מתחרה.

רסין אמר לעיתונאים כי אמזון החליפה בשנים האחרונות מדיניות ישנה באחת חדשה שגורמת למוכרים "להסכים לסנקציות או להסיר את עצמם מאמזון אם הם מציעים את המוצרים שלהם במחירים נמוכים יותר או בתנאים טובים יותר מאמזון", לדבריו. רסין צייץ בטוויטר וכתב כי המשרד "הגיש את התביעה הזו בתחום ההגבליים העסקיים כדי לשים סוף לשליטה הבלתי חוקית של אמזון במחירים בשוק הקמעונאי המקוון". רסין מעוניין לקנוס את אמזון על ההתנהגות הזו כדי לעזור למתחרים ולנסות לשקם את הנזקים שנעשו.

We filed this antitrust lawsuit to put an end to Amazon’s illegal control of prices across the online retail market. We need a fair online marketplace that expands options available to District residents and promotes competition, innovation, and choice.