ענקית האינטרנט טוויטר מתמודדת עם מכשולים לא פשוטים בכמה נקודות על פני הגלובוס. בית משפט ברוסיה קנס את טוויטר בשני קנסות נפרדים בסך 7 מיליון רובל (כ-95 אלף דולר) בטענה שלא הסירו תוכן אסור מהפלטפורמה שלהם, כך דווח היום (ה') ברויטרס. מבחינת הממשלה הרוסית, התוכן האסור עוסק לרוב בסמים, פורנוגרפיה ועידוד קטינים להצטרף להפגנות אסורות (כמו לדוגמה הפגנות התמיכה בראש האופוזיציה, אלכסיי נבאלני).

חשוב לציין כי רוסיה קנסה את טוויטר על כך שלא הצליחה להסיר תכנים אסורים - בתחילת חודש אפריל בית המשפט ברוסיה הודיע כי קנס את טוויטר בכ-8.9 מיליון רובל מסיבה זו. ולמען האמת, טוויטר לא לבד. בחודשים האחרונים ננקטים צעדים נגד ענקיות אינטרנט רבות כדי לנסות להגביל ולרסן את הכוח שלהן.

רק ביום שלישי האחרון בית משפט ברוסיה הטיל קנס על גוגל בהיקף כולל של 6 מיליון רובל (כ-82 אלף דולר), זאת לאחר שנכשלה במחיקת תוכן לא חוקי לטענת הממשלה הרוסית. רגולטור התקשורת ברוסיה, Roskomnadzor, הזהיר את גוגל שהוא יורה על האטת תעבורת הנתונים של החברה במדינה אם לא תצליח למחוק את התוכן האסור.

על פי הדיווחים, רוסיה מתכננת להגיש קנסות נוספים במהלך היום.

לצד הבעיות ברוסיה, טוויטר מתמודדת עם מערכה לא פשוטה בהודו. טוויטר מביעה חשש ודאגה לביטחונם של עובדיה בהודו, זאת ברקע פשיטת המשטרה על משרדי החברה בדלהי.

החברה הודיעה כי היא משקיעה משאבים כדי לעמוד בחוקים בהודו, וכי היא תמשיך להיות שקופה על מנת להשאיר את השירות פעיל במדינה. לצד זאת, הרשת החברתית צייצה שהיא מודאגת מהאירועים האחרונים הנוגעים לעובדים בהודו ומהאיום "הפוטנציאלי לחופש הביטוי של האנשים שאנחנו משרתים". "אנו, לצד רבים מהחברה האזרחית בהודו ובעולם, חוששים מהשימוש בטקטיקות הפחדה מצד המשטרה כתגובה לאכיפת כללי השימוש שהעולמיים שלנו", נכתב בציוץ.

We, alongside many in civil society in India and around the world, have concerns with regards to the use of intimidation tactics by the police in response to enforcement of our global Terms of Service, as well as with core elements of the new IT Rules.