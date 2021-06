הסכם המס ההיסטורי: האם פרצות המס באמת יסגרו

זה לא היה קורה בימי דונלד טראמפ. בימים האחרונים של נשיאותו, חלקים של אירופה התכוננו למלחמת סחר טראנס-אטלנטית עם ארה"ב על מסי חברות. צרפת, בריטניה ואיטליה עמדו לאכוף "מס שירותים דיגיטליים" על ענקיות הטכנולוגיה. ארה"ב עמדה לגמול ב-6 בינואר במכסי עונשין על יבוא מצרפת. אירופיות אחרות, כולל בריטניה, וגם כמה לא-אירופיות, עמדו להיענש על אותו החטא.

ב-20 בינואר עלה דונלד טראמפ בפעם האחרונה על המטוס הנשיאותי אייר פורס 1, והתעופף אל ביתו הבא, מועדון הגולף שלו בפלורידה. הוא לא הוריש את התנגדותו למסים לבא אחריו. מיום נשיאותו הראשון, ג'ו ביידן הכשיר את הקרקע ליוזמות שאפתניות, שתג המחיר הכולל שלהם עמד על 4.5 טריליון (4,500 מיליארד) דולר. טור ההכנסות היה חייב להתמלא..

הנשיא הודיע שהוא רוצה להגביה את שיעור המס המקומי על חברות מ-21% ל-28%. את השיעור הקודם קבעו טראמפ והרפובליקאים בקונגרס עוד ב-2017. ביידן הודיע כי ישית מינימום של 21% על רווחי חברות אמריקאיות ממכירותיהן בחו"ל.

על האזהרה, שהכבדת עול המסים תחליש את יכולת התחרות של חברות אמריקאיות, השיבה שרת האוצר של ביידן, ג'נט ילן, בתחילת אפריל. היא קראה לשותפות הסחר של ארה"ב להסכים לשיעור מינימום של מס על תאגידים רב-לאומיים. "הבה נבטיח שלממשלות יהיה בסיס מס יציב, כדי שהכנסותיהן יספיקו להשקעה בצרכים חיוניים של הציבור…וכל אזרחיהן יישאו באופן הוגן בנטל של מימון פעולות הממשלה", אמרה ילן.

קריאה כזו לא בקעה מגרונו של שר אוצר אמריקאי הרבה מאוד שנים. צרכים פוליטיים הכתיבו הימנעות ממסים, או לפחות התנצלות על הטלתם. הנסיבות הפוליטיות השתנו וגם הצרכים השתנו. דברי ילן התקבלו בעונג מיוחד באירופה, אם גם בחריקת שיניים בין הרפובליקאים בוושינגטון. אלה האחרונים הם היסטורית מפלגת המסים הנמוכים. טראמפ אמנם התנער מרוב מרכיבי המורשת של המפלגה, אבל את התנגדותה הנחרצת למסים הוא אימץ בלהיטות.

בסוף השבוע נועדו שרי האוצר של קבוצת שבע המעצמות התעשייתיות המובילות של המערב, ה-G7, בלונדון. בשבת באה ההודעה, שגם משמיעיה וגם המדווחים עליה הסכימו, כי היא "היסטורית" ו"חסרת תקדים": 15% מס מינימלי על רווחי חברות, יהיה בסיסן הגיאוגרפי אשר יהיה.

שר האוצר הבריטי, שישב בראש הישיבה, הכריז כי מילת-המפתח הנובעת מן ההסכם הזה היא "הגינות". "אנחנו מיישרים את המגרש", הוא אמר. "חברות לא יוכלו עוד להסתתר במקלטי מס".

שושבינת ההסכם, ג'נט ילן, הכריזה ש"הסתיים המירוץ בן 30 השנה אל התחתית", זאת אומרת התחרות בין ארצות לפתות תאגידים לנטוע בהן את דגליהם באמצעות שיעורי מס נמוכים, או לפעמים בלי כל מס (אגב, שתיים מנטולות-המס הן איחוד האמירויות ובחריין, אבל גם איי התעלה והאי וואייט הקשורים בבריטניה).

בתחרות הזו השתתפו לא רק מדינות-ננס שהציעו תיבות דואר, כמו ליכטנשטיין ואיי קיימן, אלא גם כלכלות רציניות ומבוססות כמו אירלנד, שאינה מאושרת מן הסידור החדש. היא אומרת ששיעור הגבוה מ-12.5% "אינו מתיישב עם הדגם הכלכלי" שלה. שר האוצר שלה צייץ ביום שבת ש"כל הסכם יצטרך למלא את צורכיהן של ארצות קטנות כגדולות, מפותחות כמתפתחות". זה ניסוח אלגנטי, הנופל בהרבה מהסכמה עם רצפת 15%.

שר האוצר של גרמניה הכריז, כי "משתנים כללי המשחק". ההסכם הזה "באמת משנה את העולם… נקודת מפנה בשיתוף פעולה בינלאומי… בעשרות השנים האחרונות נסחפנו בכיוון מוטעה, עכשיו, סוף סוף, אנחנו פונים בכיוון הנכון".

איך מחייבים אי קטנטן אי שם באוקיאנוס ההודי, או השקט, או הים הקריבי למלא אחר "כללי המשחק" החדשים? איך מונעים תאגיד מלהגיש את השומות שלו, נניח, באיי הבתולה, או בסיישל, או בסמואה?

ההסכם החדש אינו מציע כמובן לשלוח לשם ספינות תותחים. זו אינה המאה ה-19. אבל הוא כולל סידור המכונה, באנגלית, top-up, או השלמה.

זאת אומרת, חברה שתנסה להשתמט ממסים באמצעות תקיעת עוגן באי רחוק תמצא את עצמה משלמת את ההפרש בארץ הבית שלה, בהנחה שהארץ הזו שותפת להסכם.

מדינות ה-G7 לבדן, עם כל חשיבותן, לא יספיקו. ביולי יתבקשו להצטרף מדינות ה-G20, שביניהן גם סין, הודו, ברזיל, אינדונזיה, דרום קוריאה, רוסיה וטורקיה. בכולן חוץ מסין מסי החברות גבוהים מ-15%, וקשה לראות אפוא בסיס להתנגדות. סין היא כמובן יוצאת מאוד מן הכלל, ובהיעדר שיתוף הפעולה שלה יהיה קשה לאכוף את מס המינימום. אבל גם אם רמת המס הנומינלית בשורה של ארצות גבוהה מ-15%, לפעמים אפילו גבוהה מאוד, אין זאת אומרת בהכרח שהן מטילות את המס הזה על כל החברות באופן שווה. כאן, איזון המגרש יצריך עבודה קשה, לפעמים גם עדינה ומורכבת.

מטרה חשובה נוספת של ההסכם הזה היא שמס ישולם על רווחים בארץ שבה הופקו. זה נוגע בייחוד לחברות ההיי-טק - וזה ביטוי מובהק של ה"הגינות" החדשה, שבשבחה דיבר שר האוצר הבריטי. הכלל הזה כבר הוחל חד-צדדית בבריטניה, בצרפת ובאיטליה.

"יום היסטורי הוא היום הזה", צייצה ביום שבת "הקרן למס הוגן" (@FairTaxMark). "סכומי כסף עצומים יגויסו", 270 מיליארד דולר מסביב לעולם.

Our reaction to today's G7 tax announce

- today is an historic day

- sums raised will be enormous

- but the G20 can & should go further next month

- devil will be in detail (no loopholes)

- Amazon not impacted by this (needs fixing)



Can watch at 19.05 https://t.co/9UKPM3RTIN pic.twitter.com/71tNALi75h