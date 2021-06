לאן נעלם הסנאטור ה-51: הטריליונים של ג׳ו ביידן תלויים על בלימה

לא בדיוק המשוואה של נפתלי בנט וניר אורבך, אבל בערך: נשיאות ג'ו ביידן תלויה בקפריזות של מחוקק אחד ויחיד.

שמו ג'ו מאנצ'ין. הוא שייך למפלגתו של הנשיא, גם מצד התווית, גם מצד הנאמנויות האישיות, גם מצד ההגדרה הסיעתית; אבל אידיאולוגית הוא נוטה ימינה, יותר ימינה מן הנשיא ומרוב חברי הסיעה, הרבה יותר ימינה מן האגף השמאלי המתחזק של המפלגה. הוא מוציא לנשיא את הנשמה, התנדנדותו המתמדת מקניטה את מפלגתו; חבריו לסיעה אינם בטוחים אם עליהם להתלונן בקול, או בלחש, או לנשוך את שפתיהם בשתיקה.

מאנצ'ין, הסנאטור הבכיר של מדינת מערב וירג'יניה, כנראה הוציא בימים האחרונים את האוויר מבלוני החקיקה החשובים ביותר של נשיא ארה"ב.

בסנאט יש מאה חברים, והוא מתחלק שווה בשווה בין דמוקרטים לרפובליקאים. סגנית הנשיא, המכהנת באופן נומינלי גם כ"נשיאת הסנאט" (בזמנים רגילים זה תואר נטול סמכויות) היא המכריעה במקרה של תיקו. מאחר שהיא דמוקרטית, היא מעניקה למפלגתה את המעמד של "סיעת הרוב" בסנאט.

למעמד הזה יש חשיבות יוצאת מגדר הרגיל, מפני שבסנאט אין פרסי ניחומים. כל כהונות יושבי הראש של כל 16 הוועדות ו-67 ועדות-המשנה ניתנות לסיעת הרוב. מנהיג סיעת הרוב קובע באופן בלבדי את סדר יומו של הבית.

סנאטור דמוקרטי אחד ויחיד, אילו ערק אל הרפובליקאים, היה מעביר את הסנאט לידי האופוזיציה, ומעקר את ממשל ביידן מיכולת החקיקה שלו. עד כמה שידוע לנו, מאנצ'ין אינו שוקל עריקה פורמלית. אבל הוא חוזר ועורק באופן אפיזודי, כל אימת שעולה יוזמת חקיקה שמאלית מדי, או "מפלגת" מדי.

נראה שהתנגדותו מעלה על שרטון את שתי תוכניות החקיקה הכלכליות החשובות ביותר של ביידן: השקעה של 1.7 טריליון (1,700 מיליארד) דולר בשיקום התשתיות (כאשר "תשתיות" מוגדרות באופן רחב מאוד, וכוללות אינטרנט, בריאות וזכויות עובדים) והעלאת המס השולי על חברות מ-21% ל-28% (כדי לממן, בין השאר, את יוזמת התשתיות הנ"ל).

לא בטוח שקולו של מאנצ'ין היה מספיק להעביר את היוזמות האלה. בסנאט נחוץ בדרך כלל רוב מיוחס, 60 מתוך 100. מפלגות שלטון שונאות את הכלל הזה, אבל אינן מנסות להיפטר ממנו, מפני שהן יודעות כי יום אחד הן עצמן יישבו באופוזיציה, ויתרונות הרוב המיוחס יהיו הנשק היחיד באמתחתן.

הנשיא טראמפ חזר וקרא לרפובליקאים, אשר שלטו בסנאט בימי כהונתו, לבטל את הכלל הזה. הם סירבו. אבל רוב הדמוקרטים דווקא היו רוצים עכשיו לבטל את זה המכונה "פיליבאסטר", היינו היכולת לתפוס את רשות הדיבור במליאת הסנאט, ולמנוע כל פעולת חקיקה. ביטול כלל ה-60 מצריך רק 51 קולות. מאנצ'ין כבר הודיע, וחזר והודיע, וחזר וחזר והודיע, שהוא לא ישתתף בחיסול הפיליבאסטר.

בעיני הרדיקלים שבמבקריו, מאנצ'ין גדש את הסאה בהתנגדותו למה שהדמוקרטים מכנים "הפקודה לטובת העם". זו הצעת חוק, המיועדת ליצור אמות-מידה כלל-ארציות להבטחת מקסימום ההשתתפות של מצביעים בבחירות. אמות-מידה כאלה רחוקות מלהיות מובנות מאליהן. בארה"ב, תהליך ההצבעה וספירת הקולות מופקד בידי כל אחת מ-50 המדינות. זה היה מקור המאבקים המשפטיים והפוליטיים לאחר הבחירות האחרונות לנשיאות, כאשר טראמפ ניסה לשכנע מנהיגים פוליטיים להתערב לשינוי התוצאות במדינות שבהן נוצח בהפרשים קטנים מאוד.

הרפובליקאים שולטים ברוב המדינות בארה"ב, אם באמצעות כהונות המושלים, אם באמצעות האסיפות המחוקקות. זה חודשים אחדים שהם מנסים לחוקק חוקים מקומיים, כדי "להבטיח את תקינות הבחירות". הדמוקרטים טוענים, כי רוב החוקים האלה נועדו להקשות על הצבעתם של בני מיעוטים. הרוב הגדול של המיעוטים (שחורים, היספאנים, אסייאתים) תומכים בדמוקרטים.

סירובו של מאנצ'ין לתמוך ב"פקודה לטובת העם" מבטיח אפוא שהחוקים הרפובליקאיים יישארו על כנם. באווירה הקיימת בארה"ב, בייחוד באגף השמאלי של המפלגה הדמוקרטית, זה מעשה של בגידה מן המדרגה הראשונה. החוקים הרפובליקאיים מושווים לעתים קרובות עם החקיקה שהייתה קיימת במדינות הדרום של ארה"ב מסוף שנות ה-70 של המאה ה-19 עד שנות ה-60 של המאה ה-20, אשר שללה למעשה את זכות הבחירה כמעט מכל השחורים. החקיקה ההיא לא אסרה במפורש על שחורים להצביע, אלא הטילה מגבלות שפגעו בעיקר בהם. לדעת מבקרי החוקים, זו בדיוק מטרתם עכשיו.

הרגישות בארה"ב לביטויים של אפליה גזעית מעולם לא הייתה גבוהה יותר, והתגובות על מאנצ'ין מדברות בעדן.

עיתונאית שחורה בולטת, ג'מיל היל, שיש לה 1.4 מיליון עוקבים בטוויטר, השתלחה במאנצ'ין ללא רחם: "כה אופייני בארצנו. מספר שיא של שחורים מצביעים בבחירות כדי להציל את הדמוקרטיה, רק כדי שאיזה בחור לבן פחדן ותאב כוח יחזיר את העליונות הלבנה". בעגת הימים האלה, "בחור לבן" אינו תיאור עובדתי של צבע עור; זה ביטוי של זלזול ושל ביטול.

This is so on brand for this country. Record number of black voters show up to save this democracy, only for white supremacy to be upheld by a cowardly, power-hungry white dude. @Sen_JoeManchin is a clown. https://t.co/fCMuyoLer3