גלובס מדרג את משרדי עורכי הדין הטובים בישראל: הירשמו עכשיו

עיתון גלובס, בשיתוף עם חברת המידע העסקי הבינלאומית Statista, משיקים פרויקט חדש: משרדי עורכי הדין הטובים בישראל 2022. תוצאות הדירוג צפויות להתפרסם בחודש מרץ 2022.

מטרת הפרויקט היא להעניק לפירמות בישראל ובחו"ל כלי עבודה מעשי באיתור משרדי עורכי הדין המתאימים והטובים ביותר לצרכיהן. הדירוג גם שואף לתת מבט עדכני על מבנה הענף בישראל והתמורות בו לאורך זמן.

הסקר שיוביל לדירוג יבוצע בקרב עורכי דין ועמיתים (peers) וכן בקרב לקוחות - והכול בהיקף נרחב ביותר. עורכי/ות דין ומומחים/ות משפטיים/יות המעוניינים/נות להשתתף בסקר מוזמנים/ות להירשם כאן.

הכירו את סטטיסטה

עם מאגר של יותר ממיליון נתונים סטטיסטיים, סטטיסטה היא אחת מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים.

Statista.com מהווה פורטל מרכזי המעניק גישה לנתונים, לתובנות ולמגמות בלמעלה מ-80 אלף נושאים ו-170 תעשיות. הפורטל מורכב מסקרים קנייניים, מקורות משניים בלעדיים ונתונים מצטברים מ-22,500 מקורות.

החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מאז 2007, מעסיקה למעלה מ-1,000 עובדים ועובדות ב-12 ערים ברחבי העולם. היא מציעה ל-1.5 מיליון משתמשים רשומים - מתחומי העסקים, המדעים והמגזר הציבורי - גישה לנתונים וסטטיסטיקה על פי סטנדרטים מדעיים.

מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות. בין הלקוחות נמנים תאגידים רב-לאומיים, למעלה מ-2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, ארגוני סחר, בנקים ומוסדות פיננסיים, עמותות פוליטיות ורבים נוספים. בין השותפים לפרויקטים בתחום העיתונות והתקשורת נמנים בין היתר The Financial Times ,Forbes ,The Independent ,El Mundo Frankfurter Allgemeine ,Business Insider ,LinkedIn ועוד.