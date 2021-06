הקרוזים של רויאל קאריביאן חוזרים, אבל רק בקיץ 2022

אחרי שביטלה את עשרות הקרוזים שתוכננו לקיץ 2021 מחיפה, מודיעה חברת רויאל קאריביאן על השקת הפלגות מנמל חיפה לקיץ 2022. במקום ספינת הדגל Odyssey of the Seas שכבר עגנה בנמל חיפה ונאלצה לעזוב - תציב החברה את הספינה Rhapsody of the Seas. ההפלגות יצאו מנמל חיפה לסבבים של שלושה עד שמונה לילות בחודש אוגוסט 2022 ועד לסוף חודש אוקטובר, כלומר בתום תקופת חגי תשרי.

היעדים בהם תעגון האונייה שתפליג מחיפה כוללים את לימסול, אתונה, סנטוריני, רודוס ומיקונוס. הספינה יכולה להכיל כ-2,400 נוסעים (לעומת כ-5,000 באודיסי). אורך האונייה כ-300 מטרים והיא כוללת 12 סיפונים ו-1,020 חדרים.

המחירים המופיעים באתר מתחילים למשל בכ-2,800 שקל לאדם ל-7 לילות במעגל: חיפה-לימסול-רודוס-אתונה-סנטוריני-מיקונוס חיפה. 6 לילות בכ-2,200 שקל ושלושה לילות, במסלול חיפה-לימסול-חיפה מ-940 שקל.

במהלך ימי הלחימה בחודש מאי האחרון הודיעה חברת הקרוזים על ביטול עונת ההפלגות שתוכננה לקיץ הנוכחי מחיפה. לצד ההפסד הכספי שהוערך בעשרות מיליוני דולרים לחברה שכבר הציבה בחיפה את ספינת הדגל שלה וכ-1,500 אנשי צוות - ענף התיירות כולו ספג הפסדים. עשרות אלפי הישראלים שהזמינו קרוז קיבלו החזר כספי או אופציה לבחירה של שובר מוגדל למימוש - כעת הם יוכלו לממשו בקרוזים שיתקיימו בשנה הבאה.

אמנם ההסלמה הביטחונית בשעתו הרחיקה את החברה מישראל, אלא שקדמו לה סאגות מול משרד הבריאות לנוכח סירוב משרד הבריאות לבקשה לחסן את הצוותים שהגיעו לישראל ולנוכח קושי בגיבוש פרוטוקול בריאותי ביחד עם משרד הבריאות. התוכנית הייתה להפעיל קרוזים בסבבים של 3-7 לילות מחיפה לקפריסין ולאיי יוון בקיץ 2021, וכעת התוכנית זזה בשנה אחת קדימה.